चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और चीन के बीच ‘इश्क’ चलने की बात कही है। पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से इश्क और मुश्क छिपाने से नहीं छिपते, उसी तरह से आज कांग्रेस और चीन के बीच खिल रहा गुल सबको पता चला है।

संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हमने कहा था ना यूँ ही “माँ-बेटे” ने 2008 में चीन के साथ MoU नहीं किया,इसके पीछे एक षड्यंत्र है।आज वो षड्यंत्र खुल गया है ..माँ-बेटे ने चीन में अपना इमान गिरवी रखा था। आज चीन और कांग्रेस,मोदी सरकार को गिराने का साँझा प्रयास कर रहें है।

Global Times comes out in support of Congress https://t.co/XpdLWNlAtK

