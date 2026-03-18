सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के भीतर एक नई वैश्विक संपर्क इकाई (Global Media Outreach) के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह कदम विश्वभर के मीडिया से सीधे संपर्क स्थापित करने, भारत की विकास गाथा को प्रस्तुत करने और फेक नैरेटिव का खंडन करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस प्रस्ताव में विदेशी दूतावासों में भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारियों के लिए 40 पद शामिल हैं जो विशेष रूप से मीडिया और संचार संबंधी कार्यों को संभालेंगे।

सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सेवा आईआईएस के प्रस्तावित कैडर पुनर्गठन के तहत, विदेशों में भारतीय दूतावासों में 40 आईआईएस पद सृजित करने का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय (MEA) को भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार क्षमता, संस्कृति और विरासत, पर्यटन और अवसंरचना विकास को पेश करना है क्योंकि देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सूत्रों ने कहा, “झूठे दावों और गलत सूचनाओं के इस दौर में, भारतीय दृष्टिकोण को सीधे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।”

विदेश नीति इसमें शामिल नहीं होगी

इस नई पहल के दायरे में विदेश नीति शामिल नहीं होगी और न ही इसमें रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया, “प्रस्ताव पर फिलहाल विचार चल रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों या मंत्रियों के स्तर पर चर्चा हो सकती है।” इस प्रस्ताव में कई विदेशी मिशनों में समर्पित मीडिया और संचार अधिकारियों की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है जो नई दिल्ली में स्थित कई दूतावासों की तर्ज पर होंगे, जहां इस तरह की भूमिकाओं के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

वर्तमान में छोटे भारतीय मिशनों में, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में मीडिया और संचार संबंधी जिम्मेदारियां राजनयिकों द्वारा आमतौर पर प्रथम सचिव या द्वितीय सचिव स्तर पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाली जाती हैं। अब तक, विदेश मंत्रालय के एक्सपी विभाग ने नई दिल्ली में विदेशी मीडिया के साथ संपर्क का काम संभाला है।

पीआईबी के नए विभाग का नेतृत्व महानिदेशक स्तर का अधिकारी करेगा

पीआईबी के नए विभाग का नेतृत्व महानिदेशक स्तर का अधिकारी करेगा जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त सूचनाओं को नई दिल्ली स्थित विदेशी पत्रकारों तक पहुंचाएगा। सूत्रों के अनुसार, इसकी सटीक भूमिका और टीम का आकार अभी तय किया जा रहा है और यह विदेश मंत्रालय के एक्सपी विभाग के साथ समन्वय में काम कर सकता है या उसे सूचना प्रदान कर सकता है।पिछले वर्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस विभाग के प्रमुख नवगठित केंद्रीय मीडिया एवं संचार बोर्ड के सदस्य होंगे। इस बोर्ड में पीआईबी, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के महानिदेशक शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, दूरदर्शन फ्रांस 24 और रूस टुडे की तर्ज पर दुनिया में विश्वसनीय, भारत समर्थित आवाज़ें पहुंचाने के लिए प्रमुख वैश्विक राजधानियों में संवाददाता नियुक्त करने की योजना बना रहा है। प्रसार भारती के सूत्रों के अनुसार, भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टूडियो के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और रिपोर्टिंग टीमों का विस्तार करने की भी योजना है।

क्या वैश्विक नियमों का वजूद खत्म हो गया?

आज जब पूरे विश्व को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना था, तब कई देश युद्ध के उन्माद में इस कदर डूबे हुए हैं कि मानवीयता तार-तार हो रही है। सैन्य संघर्ष लगातार बढ़ते जाने से शांति कायम होने की उम्मीदें धूमिल पड़ रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें