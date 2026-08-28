दुनिया में बढ़ती आपूर्ति संबंधी चुनौतियों और ईंधन, खाद्य व उर्वरक संकट के बीच ओडिशा सरकार ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल कम करने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर छात्रों के लिए बनने वाले भोजन में तेल की खपत घटाने और ज्यादा तेल वाले व्यंजनों से बचने को कहा है।

निर्देशों के तहत हॉस्टल और कैंटीन में डीप फ्राइड यानी ज्यादा तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को कम करने की सलाह दी गई है। नाश्ते में पूरी, वड़ा और बोंडा जैसे अधिक तेल वाले व्यंजनों से बचने को कहा गया है। साथ ही छात्रों को पर्याप्त पोषण मिले, इसका ध्यान रखते हुए तले हुए भोजन को कम करने की बात कही गई है।

आयातित तेल की जगह पारंपरिक तेलों को बढ़ावा

सरकार ने कॉलेजों को आयातित पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की जगह पारंपरिक घी, सरसों तेल और मूंगफली तेल को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच आर्थिक बोझ को कम करना और छात्रों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है।

पत्र में कहा गया है कि कोविड महामारी के बाद से दुनिया लगातार सप्लाई चेन में व्यवधान और विभिन्न संकटों का सामना कर रही है। यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य, उर्वरक और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई, जबकि ईरान में हालिया संघर्ष ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट को और गंभीर कर दिया है।

पीएम मोदी भी कर चुके हैं तेल की खपत घटाने की अपील

ओडिशा सरकार का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ महीने पहले भारतीय परिवारों से खाना पकाने वाले तेल की खपत में 10 फीसदी कमी लाने की अपील कर चुके हैं। इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ खान-पान के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खाद्य तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस पहल का मकसद छात्रों और युवाओं के बीच स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना भी है। विभाग ने कॉलेज प्रशासन से राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और यूथ रेड क्रॉस से जुड़े स्वयंसेवकों के माध्यम से तेल की खपत कम करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को भी कहा है।

ओडिशा में 1,000 से अधिक सरकारी कॉलेज हैं, जिनमें कुल करीब 2.87 लाख छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि कॉलेज स्तर पर तेल की खपत कम करने और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने से बड़े स्तर पर असर पड़ सकता है।

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गहमा पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। नयागढ़ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘सुभद्रा योजना’ की 5वीं किश्त के वितरण की शुरुआत की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।