ऑफिस मीटिंग के बाद माइक बंद करना भूल गई लड़की, बाद में दोस्त संग करने लगी निजी बातचीत; वायरल हो रहा ऑडियो

कोरोना वायरस महामारी के चलते स्कूल कॉलेज, दफ्तर सभी बंद हैं। ज़्यादातर काम घर से ही किए जा रहे हैं और पढ़ाई ऑनलाइन क्लासिस के माध्यम से हो रही है। ऐसे में कई बार ऑफिस मीटिंग या ऑनलाइन क्लास के दौरान कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार आप माइक या कैमरा बंद करना भूल जाते हैं और आपकी बाते मीटिंग के माध्यम से हर कोई सुन लेता है। ऐसे कई मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आए हैं। लेकिन इन दिनों श्वेता नाम की लड़की का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

इस वायरल ऑडियो में सुना जा सकता है कि श्वेता नाम की एक लड़की जूम मीटिंग के दौरान अपना ऑडियो मियूट करना भूल जाती है। इस दौरान वह फोन पर अपनी किसी दोस्त से कुछ पर्सनल बातें करती है। इसी दौरान वह किसी के अफेयर के बारे में अपनी एक दोस्त को बता रही होती है और यह सब मीटिंग में बैठे लोग सुन रहे होते हैं। इस दौरान उसके कुछ साथी श्वेता माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो श्वेता, सब सुन रहे हैं बोलते हैं, लेकिन लड़की को किसी आवाज सुनाई नहीं देती और वो अपनी बात कहे जा रही है। इस दौरान कई लोगों ने यह भी कहा कि श्वेता को कॉल करो ताकि वह अपना माइक ऑफ कर ले।

इस ऑडियो के वायरल होते ही लोग तरह-तरह के मीम बना रहे हैं।

#Shweta talking to radhika on conference call with 111 others Meanwhile shweta’s parents : pic.twitter.com/MaMwvYZLLh — Fun तंत्र (@neophyte420) February 18, 2021

Big Boss: Our Show is number one reality tv show in India Le Shweta: Watch my Zoom meeting#Shweta pic.twitter.com/yV0HeuFX2R — Garv (ਗਰਵਿਤ) (@imgarvmalik) February 18, 2021