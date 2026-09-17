इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और उनके अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता की कामना की।
मेलोनी ने अपने संदेश में कहा कि इटली और भारत अपनी गहरी दोस्ती के रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अपने राष्ट्रों के लिए सहयोग और समृद्धि से भरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।
पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त
जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर लिखा, “मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता की कामना करती हूं।” उन्होंने आगे कहा कि इटली और भारत अपने गहरे दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं।
भारत-इटली संबंधों पर जोर
मेलोनी का यह संदेश ऐसे समय आया है जब भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में बातचीत और साझेदारी बढ़ी है।
भारत और इटली के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के विस्तार को दिखाता है। मेलोनी के जन्मदिन संदेश में भी दोनों देशों के बीच सहयोग और समृद्धि के भविष्य पर जोर दिया गया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात के वडनगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 25 साल के सार्वजनिक जीवन की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि मोदी ने अपने लंबे राजनीतिक सफर में सत्ता में रहते हुए भी सादगी और ईमानदारी बनाए रखी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।