Giorgia Meloni Speaking Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को राजधानी रोम में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी-मेलोनी की ये मुलाकात काफी चर्चा में रही। इस दौरान ही इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि दोनो देश यानी भारत-और इटली अब तक के इतिहास के किसी भी समय की तुलना में आज ज्यादा करीब आ गए हैं। मेलोनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के सामने ही हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग किया और एक चर्चित कहावत भी सुनाई।

पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी का भारतीय मुहावरा बोला और कहा, “परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।” इसके साथ ही उन्होंने इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी किया और कहा, “इसका अर्थ है ‘Hard work is the key to success।”

मोदी के दौरे को बताया ऐतिहासिक

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल का रोम में भव्य स्वागत किया। उन्होंने इस दौरे को ‘दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक दिन’ बताया। उन्होंने मोदी को अपना ‘दोस्त’ करार देते हुए गर्मजोशी दिखाई।

जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, “नरेंद्र मोदी 2014 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज इटली की यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा साल 2000 में हुई थी, यानी पूरे 26 साल पहले। आज इस यात्रा के साथ हम न केवल उस लंबे अंतराल को भर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों ने मिलकर अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया है।”

दोनों देशों के रिश्तों पर कही बड़ी बात

पीएम मोदी को लेकर मेलोनी ने कहा, “हमारा लक्ष्य कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना है। हमने आज और कल रात भी इन पर विस्तार से चर्चा की है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, रक्षा- ये ऐसे सहयोग के क्षेत्र हैं जिन पर हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।”

मेलोनी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज, कृषि-उद्योग, समुद्री परिवहन, पर्यटन और संस्कृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हैं। आज जिन महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, वे इसी दिशा में एक कदम हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करना है।

पीएम मोदी ने गिफ्टी की थी ‘मेलोडी टॉफी’

पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देने वाली मानी जा रही है। इससे पहले दोनों नेताओं का एक विडियो भी सामने आया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट करते दिखाई दिए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई तक 5 देशों (UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली) की यात्रा की। इस दौरान भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े समझौते किए। कहीं रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर डील हुई तो कहीं AI और इनोवेशन को लेकर नई साझेदारी बनी। पढ़िए पूरी खबर…