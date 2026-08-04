भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को अपने खाद्य उत्पादों पर ‘100%’ जैसे दावे लिखने से रोकने का निर्देश दिया है। खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि ‘100% नेचुरल’ ‘100% प्योर’ और ‘100% ऑर्गेनिक’ जैसे दावे भ्रामक हैं।

एफएसएसएआई ने कहा कि डाबर की वेबसाइट पर सूचीबद्ध कई खाद्य उत्पादों का प्रचार ‘100% नेचुरल’, ‘100% प्योर’ और ‘100% ऑर्गेनिक’ जैसे दावों के साथ किया जा रहा था। नियामक के अनुसार, ये दावे अस्पष्ट हैं, इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती और इनके कारण उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं।

एफएसएसएआई ने अपने बयान में कहा, “‘100%’ जैसे दावों का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है क्योंकि ये दावे अस्पष्ट, सत्यापित न किए जा सकने वाले और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।”

FSSAI के आदेश मेंं क्या?

FSSAI का यह आदेश शहद, ऐप्पल साइडर विनेगर, नारियल तेल, देसी गाय का घी, नारियल पानी और नारियल दूध सहित कई खाद्य उत्पादों पर लागू होता है। नियामक ने बताया कि डाबर होममेड कोकोनट मिल्क का प्रचार ‘100% प्योरिटी’ के दावे के साथ किया जा रहा था। FSSAI के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के तहत मिश्रित (कंपाउंड) खाद्य उत्पादों पर ऐसा दावा करने की अनुमति नहीं है।

FSSAI ने कुछ उत्पादों पर ‘जैविक भारत’ (Jaivik Bharat) लोगो के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। नियामक का कहना है कि जैविक खाद्य उत्पादों के लिए निर्धारित यह प्रमाणन चिह्न उसकी वैध मंजूरी के बिना प्रदर्शित किया गया था।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा कि इससे पहले भी डाबर को ‘100%’ जैसे दावों का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, आरोप है कि कंपनी ने आवश्यक सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। अब एफएसएसएआई ने डाबर को 15 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) सौंपने का निर्देश दिया है।

सावन में ‘फफूंद लगा’ जूस पीने से टूटा व्रत, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर लगाया 70 हजार रुपये का हर्जाना

हिमाचल प्रदेश के एक उपभोक्ता आयोग ने डाबर इंडिया लिमिटेड को एक ‘श्रद्धालु हिंदू’ व्यक्ति को 70,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सावन के पवित्र महीने में व्रत के दौरान उसने रियल फ्रूट पावर मौसंबी जूस का एक लीटर का पैक पिया जिसमें फफूंद (फंगस) पाई गई।

आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर ने अपने आदेश में कहा कि फफूंद वाला जूस पीने के बाद यह अहसास होना कि उसका धार्मिक व्रत अशुद्ध पेय के कारण टूट गया। इसके अलावा, यह शिकायतकर्ता के लिए गहरे भावनात्मक, धार्मिक और मानसिक आघात का कारण बना। इसके अलावा, इससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।