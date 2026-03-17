दिल्ली से सटे गाजियाबाद से हर दिन हजारों यात्री पूर्वी यूपी और बिहार की यात्रा करते हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली से चलने वाली बहुत सारी ट्रेनें यहां रुकती नहीं हैं, इसलिए बड़ी संख्या में यात्री अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए राजधानी स्थित विभिन्न स्टेशनों का भी रुख करते हैं।

अब गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने लोकसभा में दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने का हवाला देते हुए गाजियाबाद स्टेशन को उपगरीय स्टेशन घोषित करने की मांग की।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए अतुल गर्ग ने कहा कि करीब 25 साल पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड बनाया गया था, जिसका उद्देश्य दिल्ली को विकेंद्रीकृत करना था।

उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बीजेपी सांसद ने कहा, ”20-25 ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली से परिचालित होती हैं लेकिन गाजियाबाद में नहीं रुकती है। जबकि (दिल्ली में) सराय रोहिल्ला, आनंद विहार जैसे तीन-चार ऐसे स्टेशन हैं, जो सैटेलाइट (उपनगरीय) रेलवे स्टेशन की तरह काम करते हैं।”

अतुल गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन दिल्ली से करने के बजाय गाजियाबाद से किये जाने पर दिल्ली में यात्रियों की संख्या में कमी आएगी और वहां के लोगों को बहुत सुविधा होगी।

‘रेलवे सिर्फ मुनाफे की रेखा बनकर रह गई है’

कांग्रेस की ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि सरकार कहती है कि रेलवे जीवनरेखा है, लेकिन ”मुझे लगता है कि रेलवे सिर्फ मुनाफे की रेखा बनकर रह गई है।” उन्होंने कहा कि रेलवे छत्तीसगढ़ से कोयले की ढुलाई कर अरबों रुपये कमाती है, लेकिन जब इस क्षेत्र को सुविधा देने की बात आती है तो हाथ पीछे खींच लिया जाता है।

चरणदास महंत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कोरबा को उपेक्षित किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा, ”क्या बजट केवल राजधानियों को जोड़ने के लिए है, या छोटे स्टेशनों को जोड़ने के लिए भी है?” कांग्रेस सांसद ने कहा, ”सरकार वंदे भारत की बात कर रही है, लेकिन उनके इलाके में यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन से यात्रा के लिए चार-चार घंटे इंतजार करना पड़ता है। वहां वंदे भारत का विज्ञापन जले पर नमक छिड़कने जैसा लगता है। मुझे लगता है कि रेलवे छत्तीसगढ़ को केवल एक दुधारू गाय समझता है।”

कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों का फिर संचालन करने की मांग

उन्होंने कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों का परिचालन पुन: शुरू करने की भी मांग की। कांग्रेस के राहुल कस्वां ने ट्रेनों में सफर को आरामदेह बनाने के लिए आईसीएफ (पारंपरिक डिब्बे) की जगह एलएचबी (हल्के, अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्टेनलेस) डिब्बों का उपयोग किये जाने की सराहना की।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा, ”एलएचबी भी 38 साल पुरानी जर्मन प्रौद्योगिकी है, जिनमें आज भी कपलिंग की बहुत बड़ी समस्या है जिसके चलते ट्रेनों में झटके लगते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है।”

उन्होंने सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए रेल मंत्री से ऐसी योजना बनाने का आग्रह किया कि सामान्य डिब्बों की ट्रेन स्पेशल सुपरफास्ट के रूप में चलाई जाए। बीजेपी के कामाख्या प्रसाद तासा ने चर्चा में भाग लेते हुए, रेलवे की जोनल बैठक को नियमित किये जाने की मांग की। (इनपुट – भाषा)

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लखनऊ से नई दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस शाम 16.19 बजे उन्नाव जंंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी और 16.21 मिनट पर यहां से चलेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।