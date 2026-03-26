अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इस हमले के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नाहल गांव की एक मस्जिद में मौलवी मोहम्मद जावेद ने खामेनेई के भाषणों के वीडियो देखे और उन्हें शेयर भी किया।

इस सिलसिले में 12 मार्च को पुलिस ने जावेद नाम के एक शख्स के साथ कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया। गांव के एक शख्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ”ऐसा कहां लिखा है कि हम खामेनेई के वीडियो नहीं देख सकते? पुलिस ने हमें बताया कि जावेद के फोन पर उन्हें चैट मिली…लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसने तलवार शब्द का प्रयोग किया। यह अपराध कैसे हुआ?”

गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, इन छह लोगों का अपराध कहीं ज्यादा गंभीर है। ये सभी 22,500 की आबादी वाले पूरी तरह मुस्लिम बहुल गांव नाहल के निवासी हैं। पुलिस ने जावेद (45 वर्ष), मोहम्मद सवेज (20 वर्ष), मोहम्मद जुनैद (23 वर्ष), मोहम्मद फरदीन (22 वर्ष), इकरम अली (36 वर्ष) और मोहम्मद फजरू (48 वर्ष) पर आरोप लगाया है कि वे प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों के संपर्क में थे और उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा, उन पर सोशल मीडिया के जरिए ‘राष्ट्र-विरोधी कॉन्टेन्ट फैलाने और दूसरों को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने’ का भी आरोप है।

पुलिस का कहना है कि सबूत के तौर पर उनके मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया गया है।

गाजियाबाद की जिला अदालत में वकील इकरम और सहायक के रूप में काम करने वाले जुनैद व मौलवी जावेद को छोड़कर बाकी सभी लोग छोटे-मोटे काम करते हैं। मसूरी के ग्राम प्रधान तस्सवर अली का कहना है कि फजरू एक छोटी गाड़ी से कबाड़ ढोता है। फरदीन मजदूरी करता है और मोहम्मद सवेज किराने की एक छोटी दुकान चलाता है।

नाहल गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरने के साथ ही अविश्वास का माहौल है। पुरुष छोटे-छोटे समूहों में खड़े नजर आते हैं वहं महिलाएं जल्दी-जल्दी गुजरती हैं। छतों, आधे खुली खिड़कियों या लोहे के दरवाजों के पीछे से चेहरे झांकते हैं और तुरंत ओझल हो जाते हैं। लगभग हर किसी का यह मानना है कि वह इन छह लोगों को नहीं मानता।

सवेज के भाई भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। वह फिलहाल ‘ज़ीशान किराना स्टोर’ संभाल रहे हैं और इस मामले पर किसी तरह की टिप्पणी करने से बचते दिखे।

करीब 50 मीटर की दूरी पर रहने वले एक पड़ोसी ने कहा, ”हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि सवेज जैसे व्यक्ति को इस तरह के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा और उसे आतंकवादी कहा जाएगा।”

सवेज की बहन ने पहचान ना बताने की शर्त पर बताया कि उनके तीन भाई सवेज से बड़े हैं और सभी अच्छी नौकरियों में हैं। उनके एक भाई इंडियन एयर फोर्स में है, दूसरा इंजीनियर है और तीसरा भाई अमेरिका में रहता है। वह आगे बताती हैं कि सवेज धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और मौलाना बनना चाहता था। उन्होंने बताया कि सवेज को पुलिस ने 12 मार्च को उसकी दुकान से करीब 4.30 बजे पकड़ लिया। उनका कहना है, ”किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। जब हमने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया।”

गांव वालों का कहना है कि इकरम को 12 मार्च को रात 10.30 बजे के करीब गिरफ्तार किया। ग्रामीणों के अनुसार, इकरम को 12 मार्च की रात करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। फरदीन को उस समय पकड़ा गया जब वह सवेज के बारे में जानकारी लेने थाने पहुंचा था जबकि फजरू को तब हिरासत में लिया गया जब वह अपना फोन लेने पुलिस के पास गया।

जुनैद के एक चचेरे भाई का कहना है कि पुलिस ने पहले उसके भाई और बहनोई को हिरासत में लिया और परिवार पर उसे सौंपने का दबाव बनाया। उसने कहा, ”जुनैद के पिता को लगा कि यह सिर्फ जांच का मामला है और वह जल्द ही रिहा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे पुलिस के पास भेज दिया।”

इकरम के साथ काम करने वाले एक वकील मोहम्मद चांद आलम का कहना है कि वह करीब 10 साल से ज्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहा है। आलम ने बताया, ”जब इकरम की गिरफ्तारी हुई तो सीनियर वकीलों के एक ग्रुप ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यह लिखा था कि वह किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं थी।”

गाजियाबाद बार एसोसिएशन के राष्ट्रपति ब्रह्मदेव त्यागी ने पुष्टि करते हुए कहा कि जिला अदालत में इकरम की गिनती सबसे वरिष्ठ वकीलों में होती थी। नहाल गांव में इकरम के घर में ताला लगा हुआ है।

गाजियाबाद ग्रामीण के जिला पुलिस आयुक्त सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि सवेज ‘खुद से प्रेरित (Self-motivated)’ है। उन्होंने बताया, ”हमने उसका मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं।” तिवारी ने सवेज और जावेद को मुख्य आरोपी बताया।

जावेद के बारे में डीसीपी ने आगे कहा, ”उसका चाचा एक हिंसा की घटना में वांछित था और पाकिस्तान भाग गया था। हमने पता चला है कि जावेद उसके संपर्क में था। हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं।” छह आरोपियों में जावेद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अब नाहल में नहीं रहता और मसूरी शिफ्ट हो गया है। यहां वह एक मस्जिद में मौलाना के तौर पर काम करता है।

इससे पहले गाजियाबाद की सहायक पुलिस आयुक्त लिपि नगाइच ने बताया कि इंस्टाग्राम चैट से पता चला है कि सवेज का संपर्क जैश-ए-मोहम्मद के एक सदस्य ‘हमज़ा’ से था। नगाइच ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ”हमज़ा ने उन्हें संगठन से जुड़े कुछ वीडियो भेजे थे और ये सभी छह उसमें शामिल होने की योजना बना रहे थे। वे सुरक्षित बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे थे।”

वहीं डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी का दावा है कि पुलिस को इन छह लोगों के बारे में नियमित निगरानी के दौरान जानकारी मिली। उन्होंने कहा, ”हमें सूचना मिली थी कि नाहल गांव के कुछ लोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इन छह आरोपियों के नाम सामने आए।”

इन सभी के खिलाफ मसूरी थाने में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने, आपसी वैमनस्य फैलाने और आपराधिक साजिश से जुड़े धाराओं में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्होंने इन लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए कई बार थाने के चक्कर लगाए हैं। उन्होंने कहा, ”हम हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं तो उसका आरोप पूरे गांव पर लग जाता है।”