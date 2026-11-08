दिवाली के दिन गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को रविवार को पाकिस्तान से धमकी आई है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज सुबह मुझे पाकिस्तान के एक संगठन से कॉल आया और मेरे घर में विस्फोट करने की धमकी दी। विधायक का यह दावा ऐसे समय में आया है जब गाजियाबाद की एक पुलिस चौकी विस्फोट की खबर सामने आई है।

शनिवार को वसुंधरा पुलिस चौकी में एक विस्फोट हुआ था, विस्फोट में एक युवक घायल हुआ था। साथ ही पुलिस चौकी के खिड़की के शीशे टूटकर बिखर गए थे। विस्फोट की जिम्मेदारी तहरीक उल मुजाहिद्दीन हिंदुस्तान नाम के एक संगठन ने सोशल मीडिया पर ली है, लेकिन पुलिस की ओर से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

घर में विस्फोट करेंगे- विधायक

विधायक ने इस हरकत कायराना बताया और दावा करते हुए कहा, “उन्हें पाकिस्तान के एक संगठन से फोन आया, फोन पर कहा गया कि अभी एक पुलिस चौकी में विस्फोट किया है और अब आपके घर में विस्फोट करके उड़ा देंगे।”

विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा,”हमने उन्हें जवाब दे दिया है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं और ऊपर से गुर्जर हैं। इलाज करने का काम करेंगे पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है। हमारी फौज ने हाल ही में पाकिस्तान को (ऑपरेशन सिंदूर) करारा जवाब दिया है। अगर वे वहां (पाकिस्तान) में बैठे होंगे तो गाजियाबाद पुलिस यानी योगी जी की पुलिस केंद्र सरकार के साथ मिलकर वहां से भी उन्हें लाएंगी और 72 हूरों के पास भेजने का काम करेगी।”

विधायक ने वीडियो किया पोस्ट

नंद किशोर गुर्जर ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह किसी कॉलर से बात करते दिख रहे। कॉलर विधायक को बता रहा कि जो तू मीडिया में कह रहे ये काम पाकिस्तान ने करवाया है, जो जान ले तुझे ये वार्निंग है। ये हर काम पाकिस्तान नहीं करवाता। आगे कहा, अगली बार अगर तूने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा तो ये धमका गाजियाबाद में होगा और तेरे घर में होगा, तुमको बम से उड़ा देंगे। आगे विधायक उसकी बार-बार पहचान पूछते हैं लेकिन कॉलर ने अपना नाम मलिक बताया।

कायर जेहादियों से डरना वाला नहीं हूं- विधायक

एक्स पर विधायक ने कैप्शन में लिखा, “कायर जेहादियों की धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं, हिंदुत्व और जनसेवा का कार्य आखिरी क्षणों तक जारी रहेगा धमकियां देने का शौक पालने वाले पाकिस्तान के भिखमंग पिल्लों को शायद यह नहीं पता कि भारत का एक-एक नागरिक और जनप्रतिनिधि राष्ट्र की आन-बान-शान के लिए सदैव खड़ा है।”

यह भी पढ़ें: ‘मुझे हरा सको तो हरा देना, लेकिन नहीं हरा पाए तो फिर समझ लेना…,’ भाजपा विधायक ने लोगों को धमकाया

उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के पुरवा से भाजपा विधायक ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा विधायकों ने विरोध करने वालों को टारगेट कर धमका दिया है कि विरोध करना है करो लेकिन अगर मैं जीत गया तो विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें