दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने के दौरान लाल किले समेत कई स्थानों पर किसानों के हिंसक हो जाने और और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस-प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार को गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को रात तक दिल्ली गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इसका पालन नहीं हुआ तो जबरन वहां से खाली करा लिया जाएगा।

उधर, दिल्ली पुलिस ने हिंसा के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में नामजद किसान नेताओं के विरुद्ध गुरुवार को ‘लुक आउट’ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अपनी जांच तेज करते हुए पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने किसान नेताओं को तीन दिनों का समय देते हुए यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने परेड के लिए तय शर्तों का पालन नहीं किया।

सूत्रों ने कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए लगभग नौ टीमों का गठन किया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक दिन पहले दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कहा था कि हिंसा में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीवास्तव ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में विशेष पुलिस आयुक्त (खुफिया) और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

A notice has been served to them (farmers) under Section 133 of CrPC (conditional order for removal of nuisance): Ghaziabad ADM City Shailendra Kumar Singh at Ghazipur border pic.twitter.com/8tGIsrSV8T

— ANI (@ANI) January 28, 2021