Adani Hindenburg Row: ‘पीएम मोदी को हटाने के लिए काम कर रहीं विदेशी ताकत’, BJP ने जॉर्ज सोरोस पर किया पलटवार

Adani Hindenburg Row: स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है।

Adani Hindenburg Row: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। (फोटो सोर्स: ANI)

Adani Hindenburg Row: भारतीय जनता पार्टी (BP) ने शुक्रवार (17 फरवरी, 2023) को अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर हमला किया। सोरोस ने भविष्यवाणी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के संकट से कमजोर होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीयों से एकजुट होकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाली विदेशी शक्तियों का जवाब देने का आह्वान किया। ईरानी ने कहा कि सोरोस की टिप्पणी भारत पर हमला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज, एक नागरिक के रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति, संगठन और समाज से इस व्यक्ति के इरादे की निंदा करने का आह्वान करती हूं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे लोकतांत्रिक हितों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।’ ‘भारतीय एक सुर में जॉर्ज सोरोस को जवाब दें’ स्मृति ईरानी ने कहा कि आज जब भारत को अमेरिका के राष्‍ट्रपति, फ्रांस के राष्‍ट्रपति और इंग्‍लैंड के प्रधानमंत्री आभार प्रकट करते हैं कि उनके देशों में भारतीयों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। जब भारत विश्‍व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनकर उभर रहा है, तब हिंदुस्‍तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्‍तक्षेप करने वाले जॉर्ज सोरोस को एकसुर में जवाब दें। ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं, बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की कोशिश की जा रही: स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की कोशिश की जा रही है। उन्‍होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। कई देशों के खिलाफ दांव लगाने वाले जॉर्ज सोरोस ने अब भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपने गलत इरादे जाहिर कर दिए हैं। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते अह्वान करना चाहिए और इस विदेशी को जवाब देना चाहिए। Also Read स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, बोलीं- 623 रुपये में 40 एकड़ जमीन लेकर इन्होने किया मैजिक, मिले ऐसे रिएक्शन अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर मोदी चुप क्यों: जॉर्ज सोरोस ज बता दें, सोरोस ने गुरुवार को कहा था कि अडानी के औद्योगिक साम्राज्य में धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों पर पीएम मोदी को विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। बता दें, अडानी समूह के शेयरों में तब गिरावट आई जब अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की कंपनियों पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। 2023 म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाषण देते हुए, जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पीएम मोदी इस मामले (अडानी-हिंडनबर्ग) पर चुप हैं। कौन हैं जॉज सोरोस? जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर क्रोनी कैपटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने ये बात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कही। जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर अदाणी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram