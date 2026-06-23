मोदी सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। असल में राज्यसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, तब उसमें जॉर्ज कुरियन का नाम शामिल नहीं था। ऐसे में यह पहले ही स्पष्ट था कि कार्यकाल समाप्त होते ही जॉर्ज कुरियन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।

जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। वे इस कैबिनेट में इकलौते ईसाई मंत्री थे। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब सरकार में कोई भी ईसाई मंत्री नहीं है। वैसे जॉर्ज कुरियन के अलावा आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी इस्तीफा दे सकते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और राज्यसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने उन्हें बतौर उम्मीदवार नहीं उतारा है।

राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

जॉर्ज कुरियन के बारे में

1980 के दशक में जब समाजवादियों का एक ग्रुप जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा था तो उन लोगों में एक 19 साल का नौजवान भी शामिल था। यह नौजवान कोट्टायम के एक छोटे से गांव कनककारी के जॉर्ज कुरियन ही थे। एक ईसाई परिवार से आने वाले कुरियन ने जब यह फैसला लिया तो काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था।

जॉर्ज कुरियन चार दशकों से बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। वह पार्टी में कई पदों पर रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में सदस्यता, युवामोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष होना शामिल है।

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