George Fernandes Death News: 88 साल की उम्र में पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन, जानिए कहां होगा अंतिम संस्कार

भारत के पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांड‍िस का मंगलवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्रालय संभालने वाले फर्नांडिस अल्‍जाइमर की बीमारी से जूझ रहे थे। करीब एक दशक से वह सार्वजनिक जीवन से दूर थे। परिवारिक सूत्रों ने PTI से कहा कि जॉर्ज पिछले कुछ दिनों से स्‍वाइन फ्लू से भी पीड़‍ित चल रहे थे। समता पार्टी की पूर्व अध्‍यक्षा व जॉर्ज की सहयोगी जया जेटली ने कहा, “उन्‍होंने अपने दाह संस्‍कार की इच्‍छा जाहिर की थी मगर अंतिम दिनों में उन्‍होंने कहा कि वह दफनाए जाना चाहते हैं। इसलिए हम शव का दाह संस्‍कार करेंगे और अस्थियों को दफनाएंगे ताकि उनकी दोनों इच्‍छाएं पूरी हो सकें।” उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित उनके घर पहुंचे और शोक जताया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी एवं प्रखर मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक प्रकट किया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर बिहार सरकार ने दो दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। नीतीश अपने पूर्व सहयोगी को याद करते हुए रो पड़े।

#WATCH Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar breaks down while talking about #GeorgeFernandes pic.twitter.com/dJQqykTFxy

— ANI (@ANI) January 29, 2019