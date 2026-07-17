भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (सेवानिवृत्त) ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर कहीं हमसे कोई चूक हुई है तो वह नैरेटिव सेट करने को लेकर हुई है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी कमी रह गई। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नैरेटिव बनाना पड़ता है और उसके बीज बोने पड़ते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सशस्त्र बलों को मिले सबक पर बात करते हुए रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, “मुझे लगता है कि हमारी सैन्य प्रतिक्रिया बेहतर थी अगर कहीं हमसे कोई चूक हुई है तो वह नैरेटिव सेट करने में हुई है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी कमी रह गई। नैरेटिव युद्ध शुरू होने के बाद शुरू नहीं होता। नैरेटिव बनाना पड़ता है और उसके बीज बोने पड़ते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अभी भी यह चल रहा होना चाहिए।”

युद्ध एक राष्ट्रव्यापी प्रयास होना चाहिए- पूर्व आर्मी चीफ

पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने आगे कहा, “विदेशों में हमारे राजदूतों, हमारे रक्षा मंत्रालयों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को पता होना चाहिए कि क्या इमेज पेश करनी है। जब संकट उत्पन्न होता है तो इस नैरेटिव का, जिसे हम बनाते आ रहे हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें इसी पर फोकस करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने यह नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की कि वे आतंकवाद के शिकार हैं जबकि वास्तव में वे आतंकवाद के केंद्र हैं। हमें यह भी समझना होगा कि इस तरह का युद्ध एक राष्ट्रव्यापी प्रयास होना चाहिए।”

रिटायर्ड जनरल के लिए क्या रहा सबसे कठिन फैसला

लद्दाख गतिरोध के दौरान आपको सबसे कठिन निर्णय कौन सा लेना पड़ा? और क्या आप उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ अलग करते? इस सवाल के जवाब में रिटायर्ड जनरल ने कहा कि सबसे मुश्किल फैसला तब आया जब हमने 20 जवान खो दिए। उस समय मन में यह सवाल उठा कि क्या घोषणा में देरी की जाए या इसे धीरे-धीरे किया जाए। मैंने कहा, नहीं, हम परिवारों और अन्य लोगों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रख सकते।

रिटायर्ड जनरल ने आगे कहा, “हां, हमें नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन यह हमारे काम का हिस्सा है। यह ज़रूरी था कि हम इसकी घोषणा तुरंत करें। यह मेरा फैसला था और अब भी मुझे लगता है कि यह सही फैसला था। मैंने अपने कमांडरों से भी हमेशा कहा है कि जब कुछ गलत हो तो मुझे तुरंत बताएं – उसके बाद यह मेरी समस्या बन जाती है, आपकी नहीं।”

अग्निपथ योजना में कोई खामी नहीं- नरवणे

आपके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई अग्निपथ योजना विवादों में घिरी रही। क्या आपने इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाया था? इस सवाल के जवाब में रिटायर्ड जनरल नरवणे ने कहा, “अग्निपथ योजना में कोई खामी नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते कि 70 के दशक के शुरुआत में पेंशन योग्य सेवा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जवान सात साल सेवा करते थे और बिना किसी पेंशन या बड़ी राशि के घर लौट जाते थे।”

पूर्व सेना प्रमुख ने आगे कहा, “उस समय सोशल मीडिया नहीं था इसलिए हमें उस समय उठाई गई आपत्तियों की जानकारी नहीं है। हमारे पास उस समय के सेना के वरिष्ठ जनरलों के बयान दर्ज हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि आप यह क्या कर रहे हैं? हम एक बूढ़ी सेना बन जाएंगे, हम बूढ़े लोगों से कैसे लड़ेंगे? अब ठीक इसके विपरीत कहा जा रहा है। हम युवाओं से कैसे लड़ेंगे? मानव संसाधन नीतियां समय के साथ बदलती रहती हैं। तब सात साल सेवा के बाद कोई पेंशन नहीं मिलती थी फिर यह 15 साल हो गई, जिसमें पेंशन भी शामिल है।”

एनडीए में तीन कैडेटों की मौत पर क्या बोले मनोज मुकुंद नरवणे?

पिछले साल अक्टूबर से अब तक एनडीए में तीन कैडेटों की मौत हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है? इस सवाल पर मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, “हमें अपनी चयन प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाना होगा। अतीत में दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। जब मैं अकादमी में था तब एक कैडेट ने स्विमिंग पूल में अपनी जान गंवा दी थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं अधिक बार होने लगी हैं।”

उन्होंने कहा कि बुनियादी मानकों के कारण हमें अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है। शायद, तीन से चार महीने का ट्रांजिशन पीरियड शुरू किया जा सकता है। शायद, कारणों का पता लगाने के बेहतर तरीकों सहित अधिक कठोर मेडिकल जांच लागू की जा सकती है।”

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मणिपुर में जातीय तनाव और उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स के शिविर को निशाना बनाए जाने के बाद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने राज्य में सुरक्षाबलों की आवाजाही और तैनाती को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 100 बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिन्हें मणिपुर में तैनात किया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें