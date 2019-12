जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) नियुक्त किया गया है। वह मंगलवार (31 दिसंबर) को रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने रावत के नाम पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश की मजबूत सुरक्षा के लिए सरकार ने फैसला लिया है और बिपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किया गया है। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ पद का काम तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बैठाना होगा।

मोदी सरकार ने इस पद की घोषणा की थी। इस पद के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 तय की गई थी लेकिन इसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया है। बिपिन रावत इस पद को पाने की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और दक्षिणी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी भी इस रेस में शामिल थे।

The big strategic decision by Government towards the country’s robust defence and safety- Gen Bipin Rawat named as the country’s first Chief of Defence Staff! pic.twitter.com/ShJ3lBHUR7

