जंतर-मंतर, रांची और अब पटना। देश के अलग-अलग हिस्सों में युवा पिछले महीने से सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और राजनीतिक दलों – भाजपा से लेकर कांग्रेस तक – को उनकी ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जब बात युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की आती है, तो आगे की राह अब भी आसान नहीं है।

द इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण से पता चलता है कि राजनीति में युवा होना अपने-आप में पर्याप्त नहीं है – अगर आप किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो आपकी राह कुछ आसान हो सकती है।

यहां इस विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्ष हैं:

Gen Z – यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग, या 14-29 वर्ष के आयु वर्ग के लोग – संसद और राज्य विधानसभाओं में सिर्फ 26 विधायक/सांसद हैं। 5 अगस्त को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण में यह बात सामने आई।

इनमें से आधे यानी 13 लोग राजनीतिक परिवारों से आते हैं। Gen Z के छह लोकसभा सांसदों में से पांच राजनीतिक परिवारों से हैं, जबकि इस आयु वर्ग के 20 विधायकों में से आठ की राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, इसलिए Gen Z आबादी का एक बड़ा हिस्सा चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन 40 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों में भी 37.8% यानी 384 में से 145 लोग राजनीतिक परिवारों से आते हैं। 40 वर्ष या उससे कम उम्र के लोग, यानी 1986 या उसके बाद पैदा हुए लोग, 2026 की अनुमानित आबादी के 65.4% यानी 93.3 करोड़ होने का अनुमान है।

भाजपा के 240 लोकसभा सांसदों में नौ सांसद 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। इनमें से पांच राजनीतिक परिवारों से हैं। कांग्रेस के 98 सांसदों में सात 40 वर्ष से कम उम्र के हैं और इनमें से चार राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इसी तरह, समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसदों में सात इस आयु वर्ग में हैं और उनमें से छह राजनीतिक परिवारों से हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के 16 सांसदों में चार 40 वर्ष से कम उम्र के हैं और ये चारों राजनीतिक परिवारों से आते हैं।

भाजपा 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे या गठबंधन के हिस्से के रूप में सत्ता में है और उसके कुल 1,811 विधायक हैं। इनमें से 121 विधायक 40 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं और 41 राजनीतिक परिवारों से आते हैं। कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव हाल के वर्षों में कम हुआ है और अब वह चार राज्यों में सीधे तथा एक राज्य में गठबंधन के जरिए सत्ता में है। कांग्रेस के कुल 662 विधायकों में से 52 की उम्र 40 वर्ष या उससे कम है और इनमें से 23 राजनीतिक परिवारों से आते हैं।

लोकसभा

लोकसभा में 40 सांसद 40 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं। इनमें छह Gen Z सांसद भी शामिल हैं। Gen Z के छह सांसदों में से पांच राजनीतिक परिवारों से हैं, जबकि 30-40 वर्ष के आयु वर्ग के 34 सांसदों में से 19 राजनीतिक परिवारों से आते हैं।

इनमें कुछ प्रमुख सांसद हैं:

अभिषेक बनर्जी (38) – तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के भतीजे।

यदुवीर वाडियार (34) – भाजपा सांसद, जो मैसूर के पूर्व राजघराने से आते हैं और पूर्व सांसद श्रीकांतदत्ता नरसिम्हराजा वाडियार के दत्तक पुत्र हैं।

रक्षा खडसे (39) – महाराष्ट्र के पूर्व भाजपा कैबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे की बहू।

करण भूषण सिंह (35) – भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे।

कांग्रेस की प्रियंका जरकीहोली (29) – कर्नाटक के मंत्री सतीश जरकीहोली की बेटी और प्रमुख जरकीहोली राजनीतिक परिवार की सदस्य।

राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के चंदन चौहान (37) – उत्तर प्रदेश के पहले उपमुख्यमंत्री नारायण सिंह के पोते।

समाजवादी पार्टी (SP) के आदित्य (38) और अक्षय यादव (39) – उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के भतीजे और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई।

शिवसेना के श्रीकांत शिंदे – पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे।

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के जी एम हरीश बालयोगी (35) – पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जी एम सी बालयोगी के बेटे।

भारत मथुकुमिल्ली (37) – पूर्व सांसदों के पोते और आंध्र प्रदेश के प्रमुख नंदमुरी-नारा फिल्म और राजनीतिक परिवार में विवाह के जरिए जुड़े सदस्य।

SP के पुष्पेंद्र सरोज (27) – कौशांबी से, और प्रिया सरोज (27) – मछलीशहर से, दोनों उत्तर प्रदेश से।

कांग्रेस के सागर खांद्रे (28) – बीदर से, और प्रियंका सतीश जरकीहोली (29) – चिक्कोडी से, दोनों कर्नाटक से; तथा संजना जाटव (28) – भरतपुर, राजस्थान से।

LJP (राम विलास) की शांभवी चौधरी (28) – समस्तीपुर, बिहार से।

40 वर्ष या उससे कम उम्र वाले इन 40 सांसदों में 11 महिलाएं यानी 27.5% हैं। यह पूरी लोकसभा में महिलाओं की 14% हिस्सेदारी से काफी अधिक है। इन 11 महिलाओं में से आठ राजनीतिक परिवारों से आती हैं।

विधानसभाएं

देश की 31 विधानसभाओं में कुल 344 विधायक 40 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं। इनमें 121 यानी 35.2% राजनीतिक परिवारों से आते हैं। 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायक भारत के कुल 4,131 विधायकों का 8.3% हैं।

सिर्फ तीन राज्यों में 40 वर्ष या उससे कम उम्र का एक भी विधायक नहीं है। वहीं, दो अन्य राज्यों में इस उम्र वर्ग का कोई भी विधायक राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता।

सात राज्यों में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायकों में राजनीतिक परिवारों से आने वाले विधायकों की संख्या उन विधायकों से ज्यादा है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। दूसरी ओर, 21 राज्यों में इस आयु वर्ग के अधिकतर युवा विधायकों का राजनीति से कोई सीधा पारिवारिक संबंध नहीं है।

इस आयु वर्ग में राजनीतिक परिवारों से आने वाले विधायकों का सबसे ज्यादा अनुपात ओडिशा में है, जहां ऐसे 16 विधायकों में से 14 के सीधे राजनीतिक संबंध हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 16 में से 12, उत्तर प्रदेश में 32 में से 23, तथा कर्नाटक और हरियाणा में नौ में से पांच-पांच विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं।

तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हुए, इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं। इन राज्यों में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें राजनीतिक परिवारों से आने वाले विधायकों की संख्या कम है।

तमिलनाडु के इस आयु वर्ग के 47 विधायकों में सिर्फ तीन राजनीतिक परिवारों से आते हैं। पश्चिम बंगाल में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के 45 विधायकों में सिर्फ पांच राजनीतिक परिवारों से हैं। केरल में ऐसे 16 विधायकों में सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से आता है। इसी तरह, पंजाब में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के 12 विधायकों में सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से है।

विधानसभा की कुल सदस्य संख्या में हिस्सेदारी के लिहाज से तमिलनाडु में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायकों का अनुपात सबसे ज्यादा 20.1% है। इसके बाद मेघालय में 18.3%, पश्चिम बंगाल में 15.3%, बिहार में 13.2% और केरल में 11.4% है। 16 राज्यों में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के विधायक विधानसभा की कुल संख्या के 10% से भी कम हैं।

40 वर्ष या उससे कम उम्र के कुछ प्रमुख विधायक:

बिहार में 36 वर्षीय तेजस्वी यादव आरजेडी के वास्तविक नेता हैं। आरजेडी की स्थापना उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने की थी।

हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के 27 वर्षीय बेटे आदित्य राज्य के एकमात्र Gen Z विधायक हैं। वहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के 34 वर्षीय विधायक अर्जुन चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं।

हिमाचल प्रदेश में 36 वर्षीय कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं।

भाजपा के जम्मू-कश्मीर विधायकों में 31 वर्षीय देवयानी राणा भी शामिल हैं। वह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भतीजी और पूर्व विधायक देवेंद्र राणा की बेटी हैं, जिन्होंने पहले नागरोटा सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

मध्य प्रदेश में 40 वर्षीय जयवर्धन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। वह एक दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस विधायक 34 वर्षीय अभिजीत शाह पूर्ववर्ती मकराई राजघराने से आते हैं, जिसका संबंध भाजपा और कांग्रेस दोनों से रहा है।

महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चव्हाण और उद्धव ठाकरे के बच्चे भी विधायक हैं – भाजपा की 34 वर्षीय श्रीजया चव्हाण और शिवसेना (UBT) के 36 वर्षीय आदित्य ठाकरे। NCP (SP) के 27 वर्षीय रोहित पाटिल, पूर्व उपमुख्यमंत्री आर आर पाटिल के बेटे, राज्य के एकमात्र Gen Z विधायक हैं।

पूर्वोत्तर में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे मौजूदा विधायक हैं। इनमें पूर्व मणिपुर मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी के 38 वर्षीय बेटे और कांग्रेस विधायक सूरजकुमार ओकराम शामिल हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्रियों डोनकुपर रॉय और मुकुल संगमा के बच्चे भी विधायक हैं। रॉय के बेटे 38 वर्षीय बालाजिद कुफर सिनरेम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक हैं, जबकि 36 वर्षीय मियानी शिरा टीएमसी की विधायक हैं। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 36 वर्षीय आदित्य गोले मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के बेटे हैं। ओडिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास के बेटे 34 वर्षीय सागर चरण दास विधायक हैं।

उत्तर प्रदेश में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के बेटे 38 वर्षीय प्रतीक भूषण सिंह भाजपा विधायक हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के पहले परिवार से कई विधायक हैं, जिनमें 38 वर्षीय तेज प्रताप सिंह भी शामिल हैं। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद के 36 वर्षीय बेटे सरवन भी विधायक हैं। इसी तरह 34 वर्षीय अब्बास अंसारी भी विधायक हैं, जिनके पिता मुख्तार अंसारी गैंगस्टर से नेता बने थे और जेल में उनकी मौत हुई थी।

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19 साल की सना अपने माता-पिता की इकलौती संतान है। परिवार और रिश्तेदार उससे बेहद प्यार करते हैं और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सना के परिवार में ज्यादातर लोग सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए घरवालों की इच्छा है कि वह भी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और सरकारी नौकरी हासिल करे। लेकिन सना की सोच इससे अलग है। उसे लगता है कि सरकारी नौकरी के बजाय निजी क्षेत्र में उसके लिए ज्यादा अवसर हैं और भविष्य में वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक