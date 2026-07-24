केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन अब सड़कों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ रहा है। जंतर-मंतर से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक, ‘जेन जी’ के प्रदर्शनकारी मीम्स, गाने, रील और तीखे व्यंग्य के सहारे अपने विरोध को ऐसे अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिसने आंदोलन को एक नई धार और अभिव्यक्ति दे दी है।
प्रदर्शन सिर्फ रंग-बिरंगे नारों व रचनात्मक तख्तियों तक ही सीमित नहीं रहा। देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन स्थलों पर ‘बैटमैन’, ‘स्पाइडर-मैन’, ‘सुपरमैन’ व ‘आयरन मैन’ जैसे सुपरहीरो का रूप धारण किए हुए प्रदर्शनकारी भी दिखाई दिए। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ यह प्रदर्शन उस समय और तेज हो गया, जब 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे हजारों छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद मुंबई, इंदौर, उदयपुर और हैदराबाद समेत कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ पर खास अंदाज में उठा रहे मुद्दे
इसके साथ ही इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ जैसे सोशल मीडिया मंच भी आंदोलन का विस्तार बन गए, जहां राजनीतिक संदेशों को इंटरनेट के ‘वायरल ट्रेंड’ के साथ जोड़ा जाने लगा। ‘जेन जी’ के प्रदर्शनकारियों ने खास व्यंग्यात्मक शैली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, बेरोजगारी, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरण जैसे मुद्दों को मीम और वीडियो के जरिए उठाया।
एक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता ने प्रधान के इस्तीफे में हो रही देरी पर तंज कसते हुए लिखा, ‘देश में रोजगार के अवसर कम हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे।’ एक अन्य पोस्ट में कारपोरेट संस्कृति का हवाला देते हुए कहा गया कि शायद मंत्री अपने महीने का वेतन मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस्तीफा देने के बाद ‘फुल एंड फाइनल सेटलमेंट’ के दौरान आर्थिक परेशानी न हो। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा गया, ‘हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान के पास दूसरा ‘आफर’ (नौकरी का प्रस्ताव) न हो, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे।’
संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को जब दिल्ली पुलिस और अन्य अर्द्धसैनिक बलों ने रोका तथा लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, तो उसी दिन की घटनाओं पर आधारित कई छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गए। भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर ‘चक दे इंडिया’, ‘भाग मिल्खा भाग’ और ‘गंगनम स्टाइल’ जैसे गीतों की धुन पर वीडियो पोस्ट किए गए। लोकप्रिय मोबाइल गेम ‘सबवे सफर’ का संगीत भी इन वीडियो में खूब सुनाई दिया। इस खेल में खिलाड़ी एक पुलिसकर्मी से बचते हुए भागता है। प्रदर्शनकारियों ने इसी धुन के साथ भागते हुए अपने वीडियो साझा किए और उनमें लिखा, ‘कार्डियो कराने के लिए धन्यवाद, दिल्ली पुलिस।’
एक अन्य वीडियो में ‘चक दे इंडिया’ की धुन पर लिखा गया, ‘संसद की डोरबेल बजाकर भाग गया।’ 20 जुलाई की घटनाओं पर तब सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जब ‘गरम कलाकार’ नाम से जाने जाने वाले एक यूट्यूबर और रैपर ने उन घटनाओं को समेटता एक छोटा वीडियो साझा किया। इसमें यूट्यूबर यह गाते नजर आते हैं, ‘कल जंतर-मंतर पर क्या देखा? छात्रों में भरा था जुनून देखा, दिल्ली पुलिस पर सवार मैंने खून देखा। सिविल ड्रेस में गुंडों की धुन देखा और वर्दी वालों की नेमप्लेट गुम देखा। छोटे बच्चों पर उठा हुआ हाथ देखा, बड़े-बूढ़ों को मारा तुमने लात देखा।’
प्रदर्शन में शामिल होने से पहले कई युवाओं ने ‘जीआरडब्ल्यूएम’ (गेट रेडी विद मी) और ‘ओओटीडी’ (आउटफिट आफ द डे) जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रारूप में रील साझा की। उन्होंने अपने कपड़ों और प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी को वीडियो के जरिए साझा किया। नीले रंग का कुर्ता पहने एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने व्यंग्य करते हुए लिखा, ‘सरकार के पतन का गवाह बनने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। मैंने पहन रखी है हिम्मत, कुछ झुमके और अपना संवैधानिक अधिकार… ओह, रहने दीजिए।’ एक अन्य युवती ने गर्व से अपना ‘आईलाइनर’ दिखाते हुए कहा कि पूरे प्रदर्शन के दौरान भी उसका मेकअप नहीं बिगड़ा, क्योंकि मेरा ‘फाउंडेशन’ मजबूत है, सरकार की तरह नहीं।’
प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल हुई आंसू गैस को लेकर पर्यावरण संबंधी व्यंग्य भी सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिला। ‘एक्स’ पर एक उपयोगकर्ता ने लिखा, ‘दिल्ली पुलिस, कृपया आंसू गैस का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे शहर प्रदूषित होता है। फिर हमें पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की भी मांग करनी पड़ेगी।’
एक अन्य पोस्ट में तंज कसते हुए कहा गया, ‘ई-20 मिश्रित पेट्रोल के विपरीत, प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई आंसू गैस 100 फीसद शुद्ध और बिना किसी मिलावट की थी।’ पुलिस की कथित ज्यादतियों के आरोपों के बीच एक प्रदर्शनकारी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा, ‘मैं यहां पूरी तरह सुरक्षित हूं। मेरे चारों ओर बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता।’ ‘एक्स’ पर एक उपयोगकर्ता ने लिखा, ‘दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन स्थल पर रंग दे बसंती और स्वदेस के गाने बज रहे हैं, धुरंधर के नहीं।’
यह भी पढ़ें: ‘हमारी मैडम ने एक दिन की छुट्टी दी थी’, जंतर-मंतर पर बैठे छात्रों के समर्थन में गुवाहाटी में प्रदर्शन
दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) समर्थक और छात्रों के समर्थन में गुवाहाटी के छात्र भी धरने पर बैठे हैं। पहली बार प्रदर्शन में शामिल हुए युवा छात्रों का धरना जारी है। प्रदर्शन में एक 10 साल की बच्ची और उसकी 75 साल की दादी भी हैं। साथ ही मणिपुर में तीन साल से चल रहे संघर्ष की गूंज भी सुनाई दे रही है। गुरुवार को गुवाहाटी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक