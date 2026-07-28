Saayoni Ghosh Reaction On CJP Protest: तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सायोनी घोष ने एनडीए की मंगल मिलन बैठक में भाग लिया। इसके बाद संसद परिसर में उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है।
पत्रकारों से बातचीत में टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने कहा, “Gen Z तो हमारे दिल की धड़कन हैं। देश के युवा, देश के छात्र और वो देश का गर्व हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से वो आगे बढ़कर आए, उन्होंन नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। इससे उन्होंने पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़कर आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला।”
बच्चों के कल्याण के लिए विधेयक का विरोध नहीं कर सकते- सायोनी घोष
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर सायोनी घोष ने कहा, “मेरा मानना है कि किसी भी परिस्थिति में चर्चा जरूरी है। सरकार का विरोध करने वाले भी बच्चों के कल्याण के लिए बनाए गए विधेयक का विरोध नहीं कर सकते। हालांकि, चर्चा, प्रतिक्रिया, सुझाव, विस्तृत जांच या सरकार के कामकाज पर संवाद के बिना, हम महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं।”
तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि युवा खुद सुधारों पर चर्चा चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक खींचतान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं कि लीक होने से रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है और क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए, चर्चा होनी चाहिए। उनका सड़कों पर उतरना यह दर्शाता है कि देश में लोकतंत्र अभी भी जीवित है। उन्होंने यह प्रदर्शित करते हुए यह भी साबित कर दिया है कि उन्हें भारत के विपक्ष पर कोई भरोसा नहीं है।”
पेपर लीक के खिलाफ हुए थे विरोध प्रदर्शन
बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली के जंतर-मंतर और कई दूसरे शहरों में पेपर लीक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करने के बाद सुरक्षाकर्मी भी सवालों के घेरे में हैं। इस कार्रवाई में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में, विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग में तीन लोग घायल हो गए और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह विरोध प्रदर्शन के दौरान एके-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है।
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देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र आंदोलनों पर पुलिस की कार्रवाई और कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए एक स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को रिहा करने का निर्देश भी दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…