Adani Group: अमीरों की लिस्ट में एक पायदान और खिसके गौतम अडानी, 4 शेयरों में लोअर सर्किट से इतनी कम हो गई संपत्ति

Gautam Adani Net Worth: हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) आने के बाद से अडानी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। सोमवार को भी ग्रुप की चार कंपनियों के शयरों में लोअर सर्किट लग गया। इससे अडानी ग्रुप की संपत्ति में भारी गिरावट (Adani Group MCap Fall) आई है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) की संपत्ति में गिरावट आने के बाद वह अमीरों की लिस्ट में एक पायदान और नीचे खिसक गए हैं।

चार शेयरों में लगा लोअर सर्किट

खबर लिखे जाने तक फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट में गौतम अडानी 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सोमवार को Adani Green Energy Ltd 5% गिरकर 889.10 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं Adani Total Gas Ltd 5% गिरकर 1,541.24 रुपये, Adani Power Ltd 5% गिरकर 182.35 रुपये और Adani Wilmar Ltd 5% गिरकर 379.95 रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही Ambuja Cements Ltd 3.24% गिरकर 361.50 रुपये और ACC Ltd 1.03% 1,907 रुपये पहुंच गया है।

दुनिया में अमीरों की लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंचे थे अडानी

बता दें कि पिछले साल सितंबर में गौतम अडानी की संपत्ति 151.2 अरब डॉलर थी। वो दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गये थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब अडानी संपत्ति 59 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। पिछले 6 महीने में ही अडानी की संपत्ति में 91 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी को सबसे ज्यादा नुकसान पिछले 12 दिनों में हुआ है। आरबीआई ने भी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी मांगी है। वहीं विपक्षा संसद में लगातार सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है।

यूपी में भी अडानी को लगा झटका

अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश बिजली उपयोगिता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (MVVNL) ने 7.5 मिलियन स्मार्ट मीटर की आपूर्ति के लिए अडानी समूह के टेंडर को कैंसिल कर दिया है। बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के लगभग 5,400 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटर लगने थे।