नरेंद्र मोदी की सरकार ने हज सब्सिडी को खत्‍म करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा क‍ि इस रकम का इस्‍तेमाल शिक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। हालांकि, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्‍यक्ष मौलाना अंसार रजा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को जिस तरह खौफजदा करने की कोशिश ठीक बात नहीं है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को धीमा जहर देकर मारने का प्रयास किया जा रहा है। यह कतई उचित नहीं है। इस बात पर सरकार को तवज्‍जो देना चाहिए, हमें डराया-धमकाया नहीं जाना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार हज सब्सिडी के मद में 700 करोड़ रुपये देती है। इस साल 1.75 लाख यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, लेकिन इस बार उन्‍हें सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलेगी।

मोदी सरकार हज सब्सिडी खत्‍म करने के फैसले का बचाव कर रही है। इस मसले पर अंसार रजा ने कहा, ‘हज सब्सिडी को खत्‍म करना एक अच्‍छा कदम है। अब इस राशि का बच्‍चों की पढ़ाई पर इस्‍तेमाल करने की भी बात कही गई है। लेकिन, ये जो तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे कभी तीन तलाक तो कभी बिना मेहरम के हज…ये सब ठीक नहीं है। मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है वह ठीक नहीं है। हज सब्सिडी को खत्‍म करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी यह सिर्फ नाम के लिए था। इसका कोई फायदा नहीं मिलता था।’

Govt withdrew Haj subsidy 4 yrs before date prescribed by SC, we don't have any issue. 1st part of SC judgement implemented by GOI, I am sure 2nd part of the judgement will also be implemented. Let it be clear that Hajis are not benefited by subsidy,airlines are: GN Azad,Congress pic.twitter.com/SlQ4ifOZgr

— ANI (@ANI) January 16, 2018