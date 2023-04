माफिया अतीक अहमद: जानें कितने बड़ा है परिवार और क्या है उनकी हिस्ट्री

अतीक अहमद प्रयागराज के चकिया मोहल्ले का रहने वाला है। बड़े बेटे असद को गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि दो बेटे जेल में बंद हैं। एक अन्य बेटे काे पुलिस खोज रही है।

अतीक अहमद। (फोटो – पीटीआई)

कुख्यात माफिया और बाहुबली अतीक अहमद का साम्राज्य जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा उसका परिवार भी था। माफियागीरी से राजनीति में आया अतीक अहमद और उसका परिवार कई वर्षों से पुलिस के निशाने पर है। हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड में जब उसके परिवार का नाम आया तब से वह बुरी तरह परेशान है। कभी दूसरों को खौफ में रखने वाला अतीक अहमद और उसका परिवार इन दिनों खुद खौफ के साये में जी रहा है। उसके परिवार में पत्नी शाइस्ता परवीन के अलावा उसके पांच बेटे थे। इनके नाम मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान है। पूरा परिवार अपराध की गोरखधंधा में शामिल रहा है। अतीक अहमद प्रयागराज के चकिया मोहल्ले का रहने वाला है। बड़े बेटे असद को गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि दो बेटे जेल में बंद हैं। एक अन्य बेटे काे पुलिस खोज रही है। https://www.jansatta.com/blank.html

