Lawrence Bishnoi Arrested: आतंकी संगठनों से सांठगांठ के आरोप में एनआईए ने किया लारेंस बिश्नोई को अरेस्ट

Lawrence Bishnoi Connection with Terror Organization: एनआईए ने आतंकियों की रची साजिश में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आने की वजह से गिरफ्तार किया है।

NIA Arrest Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई का टेरर कनेक्शन आया सामने एनआईए ने किया गिरफ्तार (Photo- ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram