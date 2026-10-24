अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने फरार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को गिरफ्तार कर लिया है। भारत की केंद्रीय एजेंसियों ने अमेरिकी एजेंसियों को उसके लास वेगास में छिपे होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

एक अन्य फरार आरोपी नीरज फरीदपुरिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साल हिरासत में लिए जाने और जमानत पर रिहा होने के बाद उसने अपने पैर में लगा ट्रैकिंग डिवाइस हटा दिया था और गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक सूत्र ने बताया कि हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की कई टीमें अमेरिका में उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई थीं।

सूत्र ने बताया, “तकनीकी निगरानी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर लास वेगास में उसकी लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद उस जगह के सटीक समन्वय अमेरिकी एजेंसियों के साथ साझा किए गए। इसके बाद गुरुवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया।” अगस्त 2023 में इंटरपोल ने हिमांशु भाऊ के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था।

सूत्र ने बताया कि भारतीय एजेंसियां अब अमेरिका की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। इसके लिए दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम भी अमेरिका जा सकती है।

23 वर्षीय हिमांशु भाऊ उर्फ कुनाल हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है। उसने अपराध की दुनिया में कदम रोहतक के सब्जी मंडी इलाके में लोगों से जबरन वसूली करके रखा था। उस पर आरोप है कि उसने रिटोली गांव के ही सनी नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद साल 2020 में वह हरियाणा के हिसार स्थित बाल सुधार गृह से भागने में कामयाब हो गया था।

सूत्र ने बताया, “बाल सुधार गृह से भागने के बाद वह जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना समेत इलाके के दूसरे अपराधियों के संपर्क में आ गया। इसके बाद उसने अपने इलाके के कारोबारियों को धमकाकर उनसे जबरन वसूली शुरू कर दी। बाद में उसने अपना अलग गैंग बना लिया। उसके खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कम से कम 16 मामले हत्या और हत्या की कोशिश से जुड़े हैं।”

सूत्र ने बताया, “हिमांशु के नाम पर लुकआउट सर्कुलर जारी होने से पहले ही उसने अगस्त 2022 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे बरेली से कुनाल सिंह के नाम पर पासपोर्ट बनवा लिया और देश छोड़कर फरार हो गया।”

हिमांशु पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) गया। वहां से वह ‘डंकी रूट’ के जरिए यूरोप पहुंचा। उसके पीछे-पीछे उसका 22 वर्षीय रिश्तेदार साहिल भी चला गया। हिमांशु पुर्तगाल से अपना आपराधिक नेटवर्क चला रहा था। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय उसके इस नेटवर्क को चलाने में योगेश कादियान उर्फ बॉबी, साहिल और नीरज फरीदपुरिया उसकी मदद करते थे।

हिमांशु खुद बाहर रहकर फोन पर धमकियां दिलवाता था

सूत्र ने बताया, “अपना गैंग चलाने के लिए उसने एक खास तरीका अपनाया हुआ था। वह खुद बाहर रहकर लोगों को फोन पर धमकियां दिलवाता था। अगर कोई पैसे देने से इनकार करता, तो उसके गुर्गे उस व्यक्ति के घर के बाहर गोलीबारी करते थे। युवाओं को अपने गैंग में शामिल करने के लिए वे सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों और कहानियों से जुड़ी पोस्ट डालते थे। जब भी कोई युवा उनकी पोस्ट पर कमेंट करता या उन्हें फॉलो करता, तो वे उससे संपर्क करते और उसे गोलीबारी करने जैसे काम सौंप देते थे।”

भारतीय केंद्रीय एजेंसियों को उम्मीद है कि हिमांशु भाऊ के साथ नीरज फरीदपुरिया की हिरासत भी मिल जाएगी। फरीदपुरिया पंजाब के कुख्यात बंबीहा गैंग के साथ काम करता है। यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।

सूत्र ने बताया, “भारत से फरार होने के बाद फरीदपुरिया की जेल में सबसे पहले कौशल चौधरी और उसके गुर्गे अमित डागर से मुलाकात हुई थी। वहीं से बंबीहा गैंग के एक सदस्य दिनेश गांधी के जरिए वह इस गैंग के करीब आया और उनके साथ काम करने लगा।”

राज्यों के साथ हुई समन्वय बैठकों में से एक का ब्योरा साझा करते हुए NIA के एक सूत्र ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने अपनी प्रस्तुति में कहा था कि राज्य में करीब 80 आपराधिक गैंग सक्रिय हैं। सूत्र के मुताबिक, हरियाणा पुलिस ने प्रमुख गैंगों में हिमांशु भाऊ गैंग, नीरज फरीदपुरिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई/भानु प्रताप गैंग का नाम लिया था। ये गैंग जबरन वसूली समेत कई अन्य हिंसक अपराधों में शामिल रहे हैं।

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कानपुर में 35 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 12 लोगों को डकैती के आरोप में पकड़ा गया था। इस केस की काफी चर्चा हुई थी, हालांकि अब यह मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। इस बहुचर्चित एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच-CID (CB-CID) की जांच में खुलासा हुआ है कि 1991 में जिन 12 लोगों को डकैती की तैयारी के आरोप में एनकाउंटर में पकड़ा गया था, वो पूरी तरह बेगुनाह थे क्योंकि इन लोगों पर लगाए गए आरोप झूठे थे। इसी के तहत अब इस मामले में महाराजपुर थाने में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला गढ़ने यानी फर्जी केस बनाने के FIR दर्ज की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक