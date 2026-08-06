माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की बुधवार को झांसी में हुए एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

एसएसपी झांसी के अनुसार, हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद और उसके साथी अहजम उर्फ सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोहम्मद जैद, उमर समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सवार सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से मिलने जा रहे थे। अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल ट्रांसफर किया गया था।

हादसे की सूचना मिलते ही पूंछ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया जबकि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती आशंका तेज रफ्तार के कारण कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की जताई जा रही है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

माफिया अतीक अहमद: जानें कितना बड़ा है परिवार और क्या है उनकी हिस्ट्री

कुख्यात माफिया और बाहुबली अतीक अहमद का साम्राज्य जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा उसका परिवार भी था। अतीक के दो बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जेल में बंद हैं।

उसके परिवार में पत्नी शाइस्ता परवीन के अलावा उसके पांच बेटे है। इनके नाम मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान है। पूरा परिवार अपराध की गोरखधंधा में शामिल रहा है। अतीक अहमद प्रयागराज के चकिया मोहल्ले का रहने वाला है। बड़े बेटे असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि दो बेटे जेल में बंद हैं। एक अन्य बेटे काे पुलिस खोज रही है।