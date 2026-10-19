बॉलीवुड के एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले के एक दिन बाद अमेरिका में रह रहे गैंगस्टर अनिल पंडित का एक ऑडियो मैसेज सोमवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इस कथित ऑडियो में अनिल पंडित दावा कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उसने आरोप लगाया, “हमारे भाई लॉरेंस बिश्नोई ने कार्रवाई की और प्रशासन अब हमारे पीछे हैं।” पुलिस ने कहा कि वे ऑडियो के अथॉनटिसिटी को वेरिफाई किया जा रहा है।

गद्दार हमारे दुश्मन हैं- अनिल पंडित

कथित ऑडियो मैसेज में गैंगस्टर अनिल पंडित ने बॉलीवुड के अभिनेताओं पर दाउद इब्राहिम के साथ काम करने का आरोप लगाया। उसने दावा किया, “हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। गद्दार हमारे दुश्मन हैं। जो अभिनेता दाउद इब्राहिम के पैसों पर फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए पैसे बना रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। दाउद हमारे देश का दुश्मन है लेकिन प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।”

सलमान खान को दी फिर से धमकी

सलमान खान को नई धमकी देते हुए अनिल पंडित ने कहा कि गैंग तब तक उसे नहीं छोड़ेगी जबतक वह माफी नहीं मांगता। उसने कहा, “हम पहले ही अपना घर छोड़ चुके हैं, जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रशासन उससे माफी मांगने को क्यों नहीं कह रहा? अगर वह माफी मांग लेता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है तो हम उसके आसपास सभी लोगों को बर्बाद कर देंगे, साथ ही उसे भी बर्बाद कर देंगे।”

‘हमारे 200 भाई मुंबई में तैयार’

अनिल पंडित ने ऑडियो में दावा करते हुए कहा, “अगर आप हमारे दो आदमी मारोगे तो मुंबई में हमारे 200 भाई तैयार हैं। हमारे पास 700 शूटर नहीं हैं, हमारे पार 70,000 शूटर हैं।”

सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है गैंग?

बिश्नोई गैंग की सलमान खान के खिलाफ दुश्मनी की वजह 1998 में ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण के कथित शिकार से जुड़ी हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और सलमान को गिरफ्तार भी किया गया था, फिर बाद में उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।

हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान निशाना बनाने के पीछे काले हिरण वाले मामले का हवाला दिया है, लेकिन जांचकर्ताओं को शक है कि वह एक्टर को निशाना बनाकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। साथ ही, वह अन्य मशहूर हस्तियों के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अपनी पहुंच का दायरा भी बढ़ाना चाहता है।

तीनों हमलवार राजस्थान से गिरफ्तार

रविवार को टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के बाद सोमवार को राजस्थान के कोटा से तीन संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के एसपी तेजस्वनी गौतम के मुताबिक, ये तीनों दिल्ली से नेपाल भागने का प्लान बना रहे थे।

आरोपियों में से दो की पहचान सामने आई है, एक आरोपी का नाम रेहान है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जबकि दूसरा बिहार रहना वाला है और उसका नाम ऋतिक बताया गया, वहीं एक आरोपी नाबालिग है। ऋतिक बाइक टैक्सी चलाने का काम करता है, जबकि बाकी दोनों मजदूर हैं। तेजस्वनी गौतम ने बताया कि तीनों की योजना जयपुर में उतरकर बस से दिल्ली जाने की थी।

मुंबई में, पुलिस ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी लेने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट की जांच हो रही है, लेकिन अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है और न ही गैंग से कोई संबंध स्थापित हो सका है।

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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस घटना में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को राजस्थान के कोटा में पकड़ लिया गया है। तीनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें