मध्य कश्मीर में बुधवार को सेना ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने का दावा किया। हालांकि, इस दावे के एक दिन बाद गांदरबल के एक परिवार ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए शख्स का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। परिवार ने पूरे मामले में जांच की मांग की है और कहा है कि वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे।

परिवार द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने कहा कि वो मुठभेड़ में मारे गए शख्स की रिकॉर्ड्स जांचेंगे। जबकि सेना का कहना है कि परिवार जो चाहे वो दावा कर सकता है, लेकिन जो सच है वो आखिरकार सामने आ ही जाएगा।

मृतक की पहचान गांदरबल के चूंट वालीवार गांव निवासी राशिद अहमद मुगल के रूप में हुई है। मृतक के भाई एजाज अहमद मुगल ने दावा किया है कि उसके भाई का आतंकियों से कोई संबंध नहीं था। एजाज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मंगलवार सुबह वो घर से निकला था और शाम तक वापस नहीं आया। बुधवार को मैं काम पर गया था जब थानाध्यक्ष मेरे पास आए और साथ चलने को कहा। वहां, उन्होंने मुझे एक शव की पहचान करने को कहा। मैं यह देखकर चौंक गया कि वो मेरा भाई था।”

एजाज ने बताया कि 28 साल का राशिद अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर चुका था और पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। उन्होंने कहा, “वह लोगों को डोमिसाइल और अन्य प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करता था और उनके लिए बैंक लोन के दस्तावेज तैयार करता था।” उन्होंने आगे कहा कि उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे।”

एजाज ने दावा किया, “मैं शव लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया।” उन्होंने जोर देकर कहा कि राशिद का आतंकवादियों से कोई लेना-देना नहीं था। एजाज ने कहा, “आप हमारे गांव में किसी से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। यहां तक कि एजेंसियां और पुलिस भी जानती हैं कि वह कोई आतंकवादी नहीं था।”

बता दें कि राशिद तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था और उसके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील अहमद पोसवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या राशिद का पहले कोई आतंकवादी रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा, “उसका भाई पाकिस्तान में है। यह सेना का एक ऑपरेशन था और एक AK-56 राइफल बरामद की गई है।”

रक्षा प्रवक्ता से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा, “परिवार कुछ भी दावा कर सकता है। यह एक संवेदनशील मामला है; सच सामने आ जाएगा।”

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