जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने मध्य कश्मीर के गांदरबल में अरहामा मुठभेड़ की जांच का आदेश दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभाग ने मामले में मृतक के परिजनों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सेना ने कहा था कि उसने एक अप्रैल को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाने के बाद इलाके में एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि, तब मृतक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी।

इधर, गुरुवार को गांदरबल निवासी मृतक राशिद अहमद मुगल के परिवार ने यह दावा किया कि उसका आतंक से कोई संबंध नहीं था। मृतक के भाई एजाज अहमद मुगल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि राशिद एम.कॉम डिग्रीधारक था और गांव के लोगों की वाजिब शुल्क पर विभिन्न दस्तावेज तैयार करने में मदद करता था। गांव के दो अन्य पूर्व पंचायत सदस्य ने भी इस बात की पुष्टि की है।

लोक भवन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर शुक्रवार को आदेश पोस्ट करते हुए सिन्हा ने कहा, “मैंने अरहामा, गांदरबल घटना की गहन और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। यह जांच घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय मिले।”

गृह विभाग के आदेश में गांदरबल के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वे सात दिनों के भीतर जांच पूरी करें। आदेश में कहा गया, “इस मामले की जांच की गई है। आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में एक गहन और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच करवाएं, ताकि राशिद अहमद मुगल की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। यह जांच सात दिनों के भीतर पूरी की जाए और इसकी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जाए।”

गौरतलब है कि मृतक के भाई एजाज अहमद मुगल ने दावा किया है कि उसके भाई का आतंकियों से कोई संबंध नहीं था। एजाज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मंगलवार सुबह वो घर से निकला था और शाम तक वापस नहीं आया। बुधवार को मैं काम पर गया था जब थानाध्यक्ष मेरे पास आए और साथ चलने को कहा। वहां, उन्होंने मुझे एक शव की पहचान करने को कहा। मैं यह देखकर चौंक गया कि वो मेरा भाई था।”

एजाज ने बताया कि 28 साल का राशिद अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर चुका था और पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। उन्होंने कहा, “वह लोगों को डोमिसाइल और अन्य प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करता था और उनके लिए बैंक लोन के दस्तावेज तैयार करता था।” उन्होंने आगे कहा कि उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे।”

एजाज ने दावा किया, “मैं शव लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। वे उसे हंदवाड़ा ले गए। परिवार का एकमात्र सदस्य, जो उनके साथ गया, मैं ही था।” उन्होंने जोर देकर कहा कि राशिद का आतंकवादियों से कोई लेना-देना नहीं था। एजाज ने कहा, “आप हमारे गांव में किसी से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। यहां तक कि एजेंसियां और पुलिस भी जानती हैं कि वह कोई आतंकवादी नहीं था।”

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राशिद की मौत की “पारदर्शी” जांच की मांग की है। उमर से पहले मुख्यमंत्री रहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भी इस घटना को उठाया था।

गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील अहमद पोसवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या राशिद का पहले कोई आतंकवादी रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा, “उसका भाई पाकिस्तान में है। यह सेना का एक ऑपरेशन था और एक AK-56 राइफल बरामद की गई है।”

हालांकि, एजाज ने दावा किया था कि यह सच नहीं है कि उनका भाई, इशफाक अहमद मिघल, पाकिस्तान में है। उन्होंने दावा किया, “वह 2000 में मारा गया था और हमें उसका शव भी नहीं मिला।” रक्षा प्रवक्ता से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा, “परिवार कुछ भी दावा कर सकता है। यह एक संवेदनशील मामला है; सच सामने आ जाएगा।”

यह भी पढ़ें – गांदरबल में आतंकी को मार गिराने का सेना का दावा, परिवार बोला – कोई टेरर लिंक नहीं; जांच शुरू

मध्य कश्मीर में बुधवार को सेना ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने का दावा किया। हालांकि, इस दावे के एक दिन बाद गांदरबल के एक परिवार ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए शख्स का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। परिवार ने पूरे मामले में जांच की मांग की है और कहा है कि वो इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। पूरी खबर पढ़ें…



