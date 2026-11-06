दिवाली से कुछ दिन पहले और धनतेरस के मौके पर शुक्रवार सुबह दिल्ली के गफ्फार मार्केट में एक चार मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद बड़े पैमाने पर आपातकालीन राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 20-25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चैन वाली गली में आग लगने की खबर करोल बाग पुलिस स्टेशन को रात करीब 1:28 बजे मिली। एसएचओ और नाइट स्टाफ समेत पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि पुरी प्लाजा की दुकान नंबर 13/21 में आग लगी है। यह चार मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग है जहां मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम होता है।

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग ग्राउंड-फ्लोर की एक दुकान से लगी, जहां मोबाइल की बैटरी रखी जाती थीं और फिर यह बिल्डिंग के चारों फ्लोर तक फैल गई।

Delhi: A fire broke out at a shop in Puri Plaza, 13 Block, Chain Wali Gali, Gaffar Market, Karol Bagh. A total of 22 fire service units have been deployed to control the blaze. Additional water bowsers and lighting equipment have also been sent to the scene. Further details are… — ANI (@ANI) November 6, 2026

घटना की सूचना मिलने पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए 20-25 फायर ब्रिगेड के अलावा तीन CAT एम्बुलेंस और दो PCR गाड़ियां भी मौके पर तैनात की गईं। आग तो बुझ गई है, लेकिन इस घटना से प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। किसी के मरने या घायल होने की खबर नहीं है।

पुलिस को शक है कि बैटरी के ओवरहीटिंग या ओवरचार्जिंग से आग लगी होगी। हालांकि, अभी तक सही वजह का पता नहीं चला है। फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी जाएगी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम भी बिल्डिंग की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग फैलने में किसी और जलने वाली चीज़ का हाथ तो नहीं था।

जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दिल्ली नगर निगम (MCD) से स्ट्रक्चरल सेफ्टी असेसमेंट या सर्टिफिकेट भी लेगी ताकि इंसानी जान को किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया जा सके। मौके पर स्थिति अभी कंट्रोल में है और पुलिस वाले इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए हुए हैं।

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