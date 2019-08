G 7 Summit 2019 में पाकिस्तान को सोमवार (26 अगस्त, 2019) को कूटनीतिक स्तर पर करारा झटका लगा है। दरअसल, दोपहर को मुख्य कार्यक्रम से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें उनके बीच जम्मू और कश्मीर समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान साफ किया कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसे भारत-पाक मिल कर हल कर लेंगे और कोई तीसरा देश (बिना नाम लिए अमेरिका) इसके लिए कष्ट न करे।

फ्रांस के बियारित्ज शहर में हुई इस मुलाकात में मोदी ने आगे कहा, “जम्मू और कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और हम इस पर किसी और देश को दखल नहीं देने देंगे। भारत और पाकिस्तान 1947 से साथ हैं और उन्हें यकीन है कि दोनों मुल्क आपस में बातचीत से मिल कर इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।”

वहीं, ट्रंप ने भी पलटी मारते हुए कहा, “मेरी कश्मीर पर कल (25 अगस्त) रात पीएम से बात हुई है। उन्हें लगता है कि वहां (घाटी) के हालत काबू में हैं। उन्होंने इस बाबत पाकिस्तान से भी बात की है और मुझे विश्वास है कि वे लोग इस मसले पर जो भी फैसला लेंगे, वह अच्छा ही होगा।”

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है, जब हाल ही में उन्होंने भारत-पाक के बीच बढ़ती तल्ख के मद्देनजर मधस्थता की पेशकश तक कर दी थी, जिस पर मोदी ने बगैर अमेरिका का नाम लिए खरी-खरी सुनाते हुए साफ किया कि वह इस मुद्दे पर किसी तीसरे देश की दखल नहीं चाहते।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi during bilateral meeting with US President Donald Trump at #G7Summit says,”All issues between India & Pakistan are bilateral in nature, that is why we don’t bother any other country regarding them.” pic.twitter.com/H4q0K7ojZT

— ANI (@ANI) August 26, 2019