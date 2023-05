‘G20 के डेलीगेट्स देखेंगे धरती पर स्वर्ग कैसा होता है’, कश्मीर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले बोले हर्षवर्धन श्रृंगला

जी20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक में कम से कम 60 विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि, सभी जी20 सदस्य देश इसमें भाग नहीं लेंगे। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य देशों में सिंगापुर का सबसे बड़ा दल है, जिसमें उसके उच्चायुक्त साइमन वोंग भी शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर में जी20 टूरिज्म कार्यकारी समूह की बैठक आज से (Express Photo by Shuaib Masoodi)

