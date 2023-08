G20 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन पर बात, जानिए डिटेल्स

G20 Summit: नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रही जी20 समिट में रूस के राष्ट्रपति शिरकत नहीं करेंगे।

पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है (File Photo- Express/Anil Sharma)

G20: देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने जा रही G20 समिट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। PMO द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, फोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की और जोहान्सबर्ग में हाल ही में संपन्न BRICS समिट सहित आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। G20 में हिस्सा नहीं ले रही रूसी राष्ट्रपति रूस की तरफ से पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली में G20 समिट में शिरकत न करने की घोषणा कर दी गई है। PMO ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से G20 समिट हिस्सा लेने में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि उनकी जगह पर रूस का प्रतिनिधित्व रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए दी बधाई क्रेमलिन की तरफ से बताया गया कि फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई दी। चंद्रयान-3 ने पिछले दिनों चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लेंडिंग की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में द्विपक्षीय सहयोग को और विकसित करने की इच्छा की पुष्टि की।

