G20 \u0938\u092e\u093f\u091f \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0940 \u0926\u0943\u0937\u094d\u091f\u093f \u0938\u0947 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u0930\u0942\u092a \u0926\u0947\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0941\u091f\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0905\u092c \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0906\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0928\u0947 \u0928\u094b\u091f\u093f\u0938 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930 \u0936\u0939\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0948\u0930\u093e\u0917\u094d\u0932\u093e\u0907\u0921\u0930, \u092a\u0948\u0930\u093e-\u092e\u094b\u091f\u0930\u094d\u0938, \u0939\u0948\u0902\u0917-\u0917\u094d\u0932\u093e\u0907\u0921\u0930, \u092f\u0942\u090f\u0935\u0940, \u092f\u0942\u090f\u090f\u0938, \u092e\u093e\u0907\u0915\u094d\u0930\u094b\u0932\u093e\u0907\u091f \u0935\u093f\u092e\u093e\u0928, \u0930\u093f\u092e\u094b\u091f \u0938\u0947 \u091a\u0932\u093e\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0935\u093f\u092e\u093e\u0928, \u0917\u0930\u094d\u092e \u0939\u0935\u093e \u0915\u0947 \u0917\u0941\u092c\u094d\u092c\u093e\u0930\u0947, \u091b\u094b\u091f\u0947 \u0938\u093e\u0907\u091c \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092e\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u0935\u093e\u0921\u0915\u0949\u092a\u094d\u091f\u0930\u094d\u0938 \u091c\u0948\u0938\u0940 \u0909\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0938\u094d\u0924\u0941\u090f\u0902 \u092a\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0932\u0917\u093e \u0926\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 Also Read\u0938\u092d\u0940 \u0939\u094b\u091f\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 HIT \u0915\u092e\u093e\u0902\u0921\u094b \u0915\u0940 \u0924\u0948\u0928\u093e\u0924\u0940, \u0905\u0924\u094d\u092f\u093e\u0927\u0941\u0928\u093f\u0915 \u0939\u0925\u093f\u092f\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0938\u0940\u0927\u0947 \u0917\u094b\u0932\u0940 \u092e\u093e\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0906\u0926\u0947\u0936\u2026 \u091c\u0940-20 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0930 \u0939\u0930\u0915\u0924 \u092a\u0930 \u0930\u0939\u0947\u0917\u0940 \u092a\u0948\u0928\u0940 \u0928\u091c\u0930