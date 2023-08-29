G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। अब दिल्ली पुलिस आयुक्त ने नोटिस जारी कर शहर में पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से चलाए जाने वाले विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे साइज के विमान और क्वाडकॉप्टर्स जैसी उड़ने वाली वस्तुएं पर प्रतिबंधित लगा दिया है।

Also Read