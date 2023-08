G20 Summit: राफेल की नजर में रहेगी पूरी दिल्ली, जी-20 बैठक के लिए IAF का एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट पर

G20 Summit IAF Delhi Air Space: जी-20 बैठक के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना ने राफेल विमानों को दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है।

G20 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है (PTI)

