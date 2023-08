G20 Summit: NSG पहली बार करने जा रही ये काम, स्टैटिजिक जगहों पर होगी ‘ब्लैक कैट्स’ की तैनाती, हल्की सी गलती और काम…

G20 Summit Security: जी20 को लेकर सुरक्षा की व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। NSG के कमांडो भी इस दौरान राजधानी में तैनात रहेंगे।

G20 के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी (File Photo- Nirmal Harindran)

