जी-20 की अध्यक्षता भारत की क्षमता दिखाने का मौका : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता पूरी दुनिया को देश की क्षमता दिखाने का अनूठा अवसर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो सोर्स: @BJP4India)

