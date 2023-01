रेलवे को कोष आबंटन, तेजी से विकसित हुआ बुनियादी ढांचा

आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुताबिक रेलवे के बुनियादी ढांचे में तेज वृद्धि की एक बड़ी वजह सरकार द्वारा कोष आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।( फोटो-आइआरसीटीसी )।

इसके साथ ही समीक्षा में कोविड महामारी के बाद यात्री और माल ढुलाई, दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए रेलवे के प्रयासों की सराहना की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश करने से एक दिन पहले मंगलवार को संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। समीक्षा में कहा गया है कि देशभर में बढ़ी हुई गतिशीलता और तेज ट्रेनों की मांग से आने वाले वर्षों में यात्री यातायात बढ़ेगा। कोविड महामारी से पहले (2019-20) भारतीय रेलवे की यात्री सेवाओं से प्राप्तियां 809 करोड़ रुपए थीं, जो 2020-21 में घटकर 125 करोड़ रुपए रह गर्इं। यह आंकड़ा 2021-22 में बढ़कर 351.9 करोड़ रुपए रह गया। समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान यात्रियों की संख्या में मजबूत वृद्धि देखी गई है। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच माल ढुलाई में तेज वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर तक माल ढुलाई सालाना आधार पर 8.3 फीसद अधिक थी। रेलवे के बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में 2014 से तेज वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय 2022-23 में 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 29 फीसद की वृद्धि दर्शाता है। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में 12 दिसंबर, 2022 तक 2022 ट्रैक किलोमीटर पूरा कर लिया था। इसमें 109 टीकेएम नई लाइन, 102 टीकेएम गेज परिवर्तन और 1,811 टीकेएम मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं।

