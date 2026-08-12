कोलकाता से चेन्नई जा रही एक फ्लाइट में अचानक इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। इसमें 224 लोग सवार थे। कोलकाता (CCU) से चेन्नई (MAA) जाने वाली फ़्लाइट के बाएं इंजन के काम न करने पर ‘फुल इमरजेंसी’ घोषित की गई।
जानकारी के मुताबिक, यह फ्लाइट इंडिगो की थी। विमान का एक इंजन हवा में ही बंद होने के बाद अफरातफरी मच गयी और फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गयी।
चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि फ़्लाइट 6E-723 के रात 11:30 बजे पहुंचने का शेड्यूल था लेकिन इसके रात 11:37 बजे पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि, इंजन के काम न करने की वजह से रात 11:29 बजे (IST) इमरजेंसी घोषित की गयी। ‘फ़ुल इमरजेंसी’ घोषित होने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के लिए ज़रूरी इमरजेंसी इंतज़ाम किए गए। इसके बाद, फ़्लाइट रात 11:37 बजे (IST) रनवे 25 पर सुरक्षित रूप से उतरी। रात 11:47 बजे ‘फ़ुल इमरजेंसी’ को आधिकारिक तौर पर हटा लिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि सभी ऑपरेशन सामान्य हैं।
वहीं, दूसरी ओर 11 अगस्त, 2026 को दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 105 में अंतिम समय में तकनीकी खराबी आ गई। एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई और फ्लाइट पुणे के लिए रवाना हुई। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।
Air India Turbulence Incident: अचानक 300 फीट नीचे आया था विमान
हाल ही में फुकेट से दिल्ली से लौट रही एअर इंडिया की AI2379 फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई थी जिससे विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था। फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। सरकार और एयरलाइन ने शुरू में इस घटना के लिए गंभीर टर्बुलेंस को वजह बताया था। बाद में सामने आई जानकारी में पायलट का पहला और दूसरा डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है। पहले डोप टेस्ट के पॉजिटिव होने की पुष्टि खुद एअर इंडिया ने की थी लेकिन दूसरे डोप टेस्ट के पॉजिटिव आने की जानकारी सूत्रों के हवाले से है।
इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, टर्बुलेंस हादसे में एअर इंडिया के पायलट का मारिजुआना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सूत्रों ने बताया है कि फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के कमांड में एयर इंडिया के पायलट का कन्फर्मेशन ड्रग टेस्ट मारिजुआना निकला है। हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें