मेहुल को बड़ी राहतः डोमेनिका कोर्ट ने दी जमानत, इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की अनुमति

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमेनिका की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसे अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। अब वो इलाज के लिए एंटीगुआ और बरबुडा जा सकेगा। मेहुल के लिए ये फैसला इस वजह से भी बड़ा है क्योंकि अभी तक वो डोमेनिका की जेल में ही बंद था। अपने बचाव के लिए उस शिद्दत से हाथ-पैर नहीं मार पा रहा था, जिसकी अभी उसे दरकार है।

हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये अंतरिम जमानत केवल उसकी सेहत को देखकर दी गई है। वो इलाज के लिए एंटीगुआ जा सकता है। लेकिन ठीक होने के बाद उसे वापस डोमेनिका लौटना होगा। कोर्ट ने उसे मेडिकल ग्राउंड पर ही जमानत दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उसके लिए ये बहुत बड़ी राहत है। अब वो बाहर रहकर अपने बचाव के लिए पुरजोर कोशिश कर सकेगा। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि फिलहाल उसे भारत लाने की कोशिशों को भी झटका लगेगा, क्योंकि मेहुल की बीमारी को देखकर अदालत ने उसे मर्सी ग्राउंड पर बड़ी राहत जो दे दी है।

Dominica Court grants interim bail to fugitive diamantaire Mehul Choksi on medical grounds to travel to Antigua & Barbuda. Bail granted strictly for medical treatment in Antigua. Interim bail granted till he's certified fit to travel, after that he has to return to Dominica. pic.twitter.com/BCey7gl0ED

— ANI (@ANI) July 12, 2021