कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार तेल को लेकर खेल कर रही है। पहले पेट्रोल-डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी ही लगती थी, लेकिन सरकार अब इन उत्पादों पर बेसिक के साथ स्पेशल और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगा रही है। बेसिक ड्यूटी में से केंद्र राज्यों को हिस्सा देता है पर बाकी दोनों से होने वाली आमदनी पूरी तरह से केंद्र के पास ही रहती है। केंद्र ने इसके जरिए 2014 से लेकर अब तक 22 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंडिया टुडे पर डिबेट में कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर जो नई नीति बनाई है, उसकी वजह से तेल के दाम 20 डॉलर प्रति बैरल तक गिरने के बाद भी लोगों को राहत नहीं दी गई। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं लेकिन जब दाम गिरते हैं तो सरकार इसका फायदा लोगों को नहीं दे रही।

Fuel price hike: Congress spokesperson @SupriyaShrinate explains why she blames the Centre for rising prices of petrol and diesel. Listen in. #ITVideo

Full video of #NewsToday with @sardesairajdeep – https://t.co/TmyLoICRCd pic.twitter.com/t3wwRdm6Vn

— IndiaToday (@IndiaToday) February 25, 2021