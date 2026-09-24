देश की सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों (Analogue Products) की बिक्री रोकने के लिए अपने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। एनालॉग उत्पाद ऐसे गैर-डेयरी उत्पाद होते हैं, जिनमें दूध के प्रमुख घटकों- जैसे मिल्क फैट और मिल्क प्रोटीन की जगह वनस्पति तेल, वसा या वनस्पति प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है।

FSSAI ने हाल ही में इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आम लोगों और संबंधित पक्षों से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे गैर-डेयरी उत्पादों को पनीर के नाम से बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित न किया जाए।

इस अधिसूचना में ऐसे उत्पादों को पनीर के नाम से बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें इस्तेमाल किए गए घटक दूध से प्राप्त नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री को लेकर गुमराह होने से बचाने के लिए संबंधित नियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत “Analogue in Dairy Context” श्रेणी के तहत पहले से लाइसेंस या पंजीकृत उत्पादों को अपने नाम, लेबल या मार्केटिंग में “Paneer” शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा।

कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कम से कम आठ राज्यों ने पहले ही राज्य स्तर पर इसी तरह का प्रतिबंध लागू कर दिया है।

यह मुद्दा पिछले साल उस समय चर्चा में आया था, जब सोशल मीडिया पर मुंबई के एक रेस्तरां में “नकली पनीर” परोसे जाने की पोस्ट वायरल हुई थी। यह रेस्तरां अभिनेत्री गौरी खान का बताया गया था। इसके बाद खाद्य नियामक ने संबंधित पक्षों के साथ बैठक की और यह राय मांगी कि क्या वनस्पति तेल से तैयार “पनीर” के पैकेट पर स्पष्ट रूप से “नॉन-डेयरी” और “एनालॉग” जैसे शब्द लिखे जाने चाहिए। साथ ही उसमें इस्तेमाल किए गए सभी घटकों की जानकारी भी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए पनीर का एनालॉग(मिल्क सॉलिड्स, रिफाइंड पाम ऑयल, हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल फैट, मॉडिफाइड स्टार्च और इमल्सीफायर।

FSSAI के लेबलिंग नियमों के तहत रेस्तरां के लिए पहले से ही यह जरूरी है कि वे ग्राहकों को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी दें। अब खाद्य नियामक (Food Regulator) ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या मेन्यू कार्ड में साफ तौर पर यह बताया जाना चाहिए कि इस्तेमाल किया जा रहा पनीर या चीज “नॉन-डेयरी” है या “एनालॉग”।

FSSAI के डेयरी उत्पादों से जुड़े मानकों के मुताबिक, पनीर बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर दूध और मिल्क सॉलिड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें केवल लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, सिरका, ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, खट्टा मट्ठा (सॉर व्हे), नमक और मसाले या अन्य सीजनिंग जैसे पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। इन मानकों के तहत पनीर में वनस्पति तेल, वनस्पति वसा या वनस्पति प्रोटीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

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