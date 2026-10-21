फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने नेस्ले (Nestle) और जायडस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Zydus Wellness Products Limited) को उनके कुछ प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों में कथित तौर पर भ्रामक दावे को लेकर नोटिस जारी किया है।

FSSAI ने दोनों कंपनियों से अपने प्रोडक्ट्स को लेकर किए गए दावों के समर्थन में साइंटेफिक सबूत पेश करने को कहा। साथ ही कंपनियों से यह भी पूछा कि नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

Complan के विज्ञापन और पैकेजिंग पर आपत्ति

फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जायडस वेलनेस के हेल्थ ड्रिंक कॉम्प्लान (Complan) के विज्ञापनों और पैकेंजिंग पर आपत्ति जताई है। अथॉरिटी के अनुसार, Complan की पैकेजिंग पर दो बच्चों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। साथ ही प्रोडक्ट को लेकर दावे किए गए कि इनमें दोगुनी तेजी से शारीरिक विकास, ध्यान लगाने और याददाश्त में मदद और इम्युनिटी सपोर्ट के साथ 34 जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। FSSAI ने इन दावों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन पाया है।

FSSAI has issued notice to M/s Zydus Wellness Products Limited regarding Misleading Claims and Advertisement on “Complan”. pic.twitter.com/PCnMK7slZb — ANI (@ANI) October 21, 2026

नियमों के अनुरूप नहीं मिले दावे

साथ ही अथॉरिटी को नेस्ले इंडिया के भी दो बेबी फूड प्रोडक्ट्स ‘लैक्टोजेन प्रो 1 पाउडर’ और ‘नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1’ के विज्ञापन में किए गए कुछ दावे नियमों के अनुरूप नहीं मिले।

FSSAI के मुताबिक, नेस्ले इंडिया ने अपने प्रोडक्ट लैक्टोजेन प्रो 1 पाउडर की पैकेजिंग और विज्ञापनों में दावा किया है कि इसमें व्हे प्रोटीन (whey protein) है, जो दूध के प्रोटीन का हिस्सा है और आसानी से पेट में पच जाता है। अथॉरिटी ने कंपनी से इस दावे का साइंटेफिक रीजन मांगा है।

FSSAI ने नेस्ले से पूछा है कि व्हे प्रोटीन के आसानी से पचने के दावे को साबित करने के लिए कंपनी के पास क्या सबूत हैं? नेस्ले इंडिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस दावे से जुड़े जरूरी दस्तावेज और साइंटेफिक सर्टिफेकेट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।

FSSAI has issued notices to Food Business Operators (FBOs) regarding misleading claims and non-compliant promotions involving products like Complan, Lactogen Pro 1 Powder, Nan Excella Pro Stage 1 and infant milk substitutes: FSSAI pic.twitter.com/H2UcIW87Xu — ANI (@ANI) October 21, 2026

FSSAI ने नेस्ले के एक अन्य प्रोडक्ट ‘नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1’ की पैकेजिंग और विज्ञापनों में किए गए दावों पर भी सवाल उठाए। इस प्रोडक्ट को लेकर कंपनी का दावा है कि उसमें मौजूद ‘5 HMOs’ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में सहायता करते हैं। अथॉरिटी ने कहा कि कंपनी के इस दावे से यह मैसेज जा रहा कि ये प्रोडक्ट शरीर की इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में उपयोगी है।

फूड अथॉरिटी ने कहा, कंपनी का दावा उन नियमों के हिसाब से नहीं पाया गया, जिनके तहत किसी फूड प्रोडक्ट के बारे में बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या शरीर की किसी विशेष स्थिति की रोकथाम, राहत, इलाज या ठीक करने से जुड़े दावे करने पर बैन है। इस तरह के दावे केवल तभी किए जा सकते हैं, जब संबंधित नियमों में विशेष अनुमति दी गई हो। FSSAI ने नेस्ले इंडिया से जवाब मांगा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

नेस्ले इंडिया ने दिया जवाब

मामले के सामने आने पर नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता का जवाब भी आया है। उन्होंने FSSAI की हालिया पोस्ट पर बताया है, प्रोडक्ट लेबल के संबंध में 18 सितंबर की उनकी पिछली पोस्ट में उठाए गए बिंदुओं को ही दोहराती है। हमने इस मामले पर FSSAI को अपना विस्तृत जवाब पहले ही सौंप दिया है।

FSSAI ने दोनों कंपनियों से उनके प्रोडक्टस् के विज्ञापनों और पैकेजिंग के दावे का साइंटेफिक सबूत मांगा है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को तय समयसीमा के अंदर अपने जवाब और जरूर दस्तावेज जमा करने होंगे।

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में तीन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इनमें प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी लिमिटेड और यूईर ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें