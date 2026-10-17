FSSAI Food Safety: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में तीन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इनमें प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी लिमिटेड और यूईर ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

खाद्य नियामक के अनुसार, इन कंपनियों से जुड़े मामलों में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की शिकायतें और जांच में सामने आई कमियां कार्रवाई का आधार बनी हैं। FSSAI के मुताबिक, एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के प्लांट का निरीक्षण किया गया था।

चोकर के इस्तेमाल के आरोप

इस दौरान अधिकारियों को पता चला कि कंपनी प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने में फाइबर के स्रोत के रूप में ऐसे चोकर का इस्तेमाल कर रही थी, जिसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाना था।

चोकर से भरे बोरों पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह पशुओं के चारे के लिए है और इंसानों के खाने के लिए नहीं है। इस खुलासे के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्लांट में साफ-सफाई और रखरखाव में भी मिलीं कमियां

खाद्य नियामक के निरीक्षण में सूर्या फूड एंड एग्रो के प्लांट में कई अन्य कमियां भी सामने आईं। इनमें साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, कच्चे माल के सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और परिसर के रखरखाव से जुड़ी खामियां शामिल थीं।

FSSAI ने बताया कि नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित सक्षम प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है।

पीली किशमिश में तय सीमा से ज्यादा मिले कीटनाशकों के अवशेष

FSSAI ने यूईर ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कंपनी की पीली किशमिश के एक नमूने को नियामकीय जांच में असुरक्षित घोषित किया गया।

जांच में एजोक्सीस्ट्रोबिन, फ्लूपायरम, इमिडाक्लोप्रिड और थायमेथोक्साम समेत कई कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। इन पदार्थों की मौजूदगी खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत निर्धारित सीमाओं से जुड़ी चिंता का कारण बनी।

रेफरल लैब की जांच में भी हुई नियमों के उल्लंघन की पुष्टि

पीली किशमिश के नमूने की आगे रेफरल लैब में जांच की गई। इस जांच में थायमेथोक्साम और फ्लूपायरम के मेटाबोलाइट्स यानी इन कीटनाशकों के टूटने से बनने वाले पदार्थों की मात्रा भी निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई।

इसके बाद FSSAI ने यूईर ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी। यह मामला खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेषों की निर्धारित सीमा का पालन करने की अहमियत को सामने लाता है।

डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध के नमूने में मिली गड़बड़ी

डोडला डेयरी लिमिटेड के खिलाफ फुल क्रीम दूध के एक नमूने को लेकर कार्रवाई की गई है। खाद्य विश्लेषक की शुरुआती जांच में दूध को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था। नमूने में दूध की वसा यानी फैट की मात्रा तय मानक से कम थी। इसके बाद नमूने को रेफरल लैब में भेजा गया, जहां आगे की जांच में एक और गंभीर खामी सामने आई।

दूध के नमूने में डिटर्जेंट या कास्टिक सोडा मिलने की जानकारी

FSSAI के अनुसार, रेफरल लैब की जांच में दूध के नमूने में डिटर्जेंट या कास्टिक सोडा की मौजूदगी पाई गई। जांच में दूध की वसा की मात्रा भी न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम होने की पुष्टि हुई।

इन निष्कर्षों के आधार पर दूध को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और डोडला डेयरी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। हालांकि, नियामक की ओर से जारी जानकारी में संबंधित उत्पाद के नमूने की जांच के निष्कर्ष बताए गए हैं; इससे कंपनी के सभी उत्पादों के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

तीन अन्य कंपनियों को भी जारी किए गए नोटिस

FSSAI ने अपनी कार्रवाई के तहत नरपाधम फूड्स, सन रिजेज हेल्थ केयर्स और शाह कांतिलाल जयंतिलाल को भी नोटिस जारी किए हैं।

हालांकि, नियामक की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में इन तीनों कंपनियों के मामलों से जुड़े कथित उल्लंघनों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे में इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के कारणों और आगे की प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर FSSAI का सख्त रुख

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियामक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

प्रियागोल्ड बिस्कुट, डोडला डेयरी और यूईर ऑर्गेनिक फूड्स से जुड़े ये मामले खाद्य पदार्थों के निर्माण, कच्चे माल की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के पालन की अहमियत को रेखांकित करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए भी खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेजिंग, लेबल और गुणवत्ता संबंधी जानकारी पर ध्यान देना जरूरी है।

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