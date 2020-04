रिपब्लिक टीवी के संस्थापक सदस्य और पत्रकार अर्णब गोस्वमी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है। गोस्वमी ने लाइव शो के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता पर साख गिराने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि शेखर गुप्ता COVID-19 के दौरान फर्जी खबरों के खिलाफ चुप्पी साधकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता से बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं आप (शेखर गुप्ता) पर आरोप लगाता हू्ं कि आपने ऐसी घटनाओं पर बात ना करके पत्रकारिता से समझौता किया है।

लाइव शो के दौरान उन्होंने पैनल में मौजूद अन्य गेस्ट को रुकने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष से यह बातें कही।पालघर की घटना को लेकर उन्होंने फिल्मी हस्तियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती या किसी अल्पसंख्यक की लिंचिंग हुई होती तो नसीरुद्दीन शाह, अपर्णा सेन और अनुराग कश्यप और वो पूरी अवार्ड वापसी गैंग तो ये लोग क्या चुप रहते?

More power to you, #ArnabGoswami. The Editors’ Guilt of India is a hypocritical, self-serving, self-important, toothless joke…an extension of the Lutyens cabal. pic.twitter.com/G5AHhOl54e

— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) April 20, 2020