Punjab Election News: दिन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन 44 साल की सलामती चौहान पहले ही काम पर निकल चुकी हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, “मैं हमेशा भाग-दौड़ में रहती हूं।” साथ ही वह उस जूम कॉल की आवाज कम कर देती हैं जिसमें वह शामिल हैं।

सलामती, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिलों की सीमा पर बसे मछली कलां गांव से आम आदमी पार्टी की चुनी हुई पंच हैं। वह बताती हैं कि उनके वार्ड में हमेशा कांग्रेस को वोट दिया जाता रहा है। फिर भी, इस बार वह जीतीं और उनका मानना ​​है कि इसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई।

इसके पीछे एक वजह है, 2500 वोटरों वाले इस गांव में सलामती मुख्य ‘महिला सरकार सखी’ हैं। उन्हें ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने का काम सौंपा गया था। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1000 रुपये और दलित महिलाओं को 1500 रुपये मिलते हैं। भगवंत मान सरकार का दावा है कि पंजाब में 97% महिलाएं अब इस योजना के दायरे में आ चुकी हैं।

यह स्कीम आप सरकार के उन वादों में से एक थी जो उसने 2022 में सत्ता में आने पर किए थे। लेकिन इसे इस साल जुलाई में ही लागू किया गया, जब 1 जुलाई को लाभार्थियों को तीन महीने का पैसा एडवांस में ट्रांसफर किया गया।

सलामती कहती हैं, “महिलाओं को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए 3000 रुपये दिए गए थे। अब मुख्यमंत्री साहब ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पैसे के साथ दूसरी किस्त देने का वादा किया है।” मान अपने “लोक मिलनिस” (जनसंपर्क कार्यक्रम) में महिलाओं से कहते आ रहे हैं कि 1 अक्टूबर को उनके फोन फिर से बजने लगेंगे।

इस पहल का महत्व

पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस पहल का महत्व सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। सलामती बताती हैं कि शुरू में योजना यह थी कि पार्टी कार्यकर्ता गांवों में जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करें। फिर रणनीति बदल गई। सलामती से कहा गया कि वे गांव की ऐसी महिलाओं को ‘सखी’ के तौर पर शामिल करें जो पार्टी की सदस्य नहीं हैं। उन्होंने 20 से 50 साल की उम्र की 12 महिलाओं को चुना, उन सभी को कोड और घरों की जिम्मेदारी दी गई। अब हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी लगभग 200 सखियां हैं। भुगतान का तरीका आसान था। हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये।

वह कहती हैं, “मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि अगर वे दोबारा चुने जाते हैं, तो हमें हर एक रजिस्ट्रेशन 200 रुपये ज्यादा मिलेंगे।” आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कंवर संधू इस योजना के पीछे के राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, “राज्य सरकार लगभग 68 लाख महिलाओं को महंगाई भत्ता देने के लिए सालाना करीब 9600 करोड़ रुपये खर्च करती है, जबकि 6.25 लाख कर्मचारियों को डीए का बकाया चुकाने में 14191 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राज्य सरकार ने बकाया राशि को किस्तों में चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।”

कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं

लेकिन मछली कलां की कहानी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। सलामाती नौ गांवों के लिए नशा मुक्ति कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनका कहना है कि इस पद और इससे जुड़े पहचान-पत्र की वजह से उन्हें एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचने में मदद मिलती है। वे अफसोस जताते हुए कहती हैं कि नशाखोरी बंद नहीं हुई है, हालांकि संपर्क करने पर पुलिस कार्रवाई जरूर करती है। उनके मुताबिक, समस्या यह है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, वे अक्सर जमानत पर छूट जाते हैं। गांव में स्थित विश्वकर्मा भवन के कार्यवाहक तरसेम लाल इसे सीधे-सादे शब्दों में “पैसों का खेल” बताते हैं।

सलामती मनरेगा श्रमिकों को काम पर रखने में भी शामिल हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 75 से ज्यादा महिलाओं को काम मुहैया कराया है। चूर्माजरा में सड़क किनारे लंबी-लंबी घास काट रही महिलाओं में सबसे उम्रदराज 65 वर्षीय जसबीर कौर कहती हैं, “पिछले दो साल से कोई काम नहीं था, लेकिन इस साल हमें लगातार काम मिल रहा है।” वे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती हैं और ज्यादातर महिलाएं कांटेदार घास से बचने के लिए दस्ताने और बाजूबंद पहनती हैं।

पिछले महीने, इनमें से कई महिलाएं राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित तीर्थ यात्रा पर अमृतसर गईं। सलामती भी उनके साथ गई थीं। वे कहती हैं, “हम एसी लग्जरी बस से गए और वहां तीन दिन बिताए, जिसमें हमने गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर और राम तीरथ मंदिर के दर्शन किए।” उन्हें एसी में रहने की सुविधा दी गई और घूमने-फिरने के लिए वाघा बॉर्डर भी ले जाया गया। अप्रैल से अब तक गांव से तीन टूर हो चुके हैं।

बार-बार होने वाला यही संपर्क किसी भी एक स्कीम से ज्यादा राजनीतिक रूप से अहम हो सकता है। सलामती का कहना है कि हाल ही में उन्हें बीएलओ 2 की भूमिका भी दी गई है। इसमें नए मतदाताओं की पहचान करने और हटाए गए वोटों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी शामिल है।

उनका मानना ​​है कि सखी योजना बेहद सफल रही है। उन्होंने कहा, “इनमें से कोई भी महिला आम आदमी पार्टी की सदस्य नहीं थी। लेकिन अब वे इसके प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं।”

सामाजिक बदलाव के और भी संकेत दिख रहे

सामाजिक बदलाव के और भी संकेत दिख रहे हैं। मोहाली में टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सेक्रेटरी अमरीक सिंह, जो बूथ-लेवल ऑफिसर के तौर पर अक्सर इस गांव में आते-जाते रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा बदलाव देखा है। एक तो यह कि गांव में कई कामकाजी महिलाएं हैं। जहां पढ़ी-लिखी महिलाएं पास के मोहाली में नौकरी करती हैं, वहीं दलित महिलाएं कॉलेजों और घरों में हेल्पर और रसोइए का काम करती हैं।

वे कहते हैं, “ऐसे कई घर हैं जहां भूमिकाएं बदली हुई दिखती हैं, पति घर पर रहकर जानवरों की देखभाल करते हैं और महिलाएं बाहर काम करती हैं।” इससे भी अहम बात यह है कि महिलाएं अब अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से जुड़े फैसले भी ज्यादा ले रही हैं।

2022 के चुनावों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब राज्य स्तर पर उनकी मतदान भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर थी। दोआबा के कुछ हिस्सों में तो मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक थी। फिर भी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उस गति से बढ़ोतरी नहीं हुई है, हालांकि राज्य में पंचायत सीटों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, जिसे मार्च 2018 में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के तहत एक तिहाई से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था।

बाद में आम आदमी पार्टी सरकार ने सरपंच पति की प्रथा को समाप्त करते हुए यह अनिवार्य कर दिया कि महिलाएं खुद सभी आधिकारिक बैठकों में उपस्थित हों। पंजाब में अब तक केवल एक महिला मुख्यमंत्री, राजिंदर कौर भट्टल रही हैं और 2022 में 13 महिला विधायक चुनी गईं, जिनमें से 11 आप से थीं। यह 2017 के चुनावों की तुलना में दोगुनी संख्या थी। 2012 में सबसे अधिक 14 महिला विधायक चुनी गई थीं। वर्तमान में, राज्य में एक महिला मंत्री हैं।

सलामती इन आंकड़ों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, “हमें इसके बजाय यह देखना चाहिए कि वे कैसे वोट देते हैं। पहले वे नेताओं के आदेशों का पालन करते थे, अब वे अपनी मर्जी से वोट देंगे।”

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