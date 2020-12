कृषि कानून पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विवाद जारी है। भीषण सर्दी के बीच भी किसान दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर पिछले करीब एक महीने से जमे हैं। हालांकि, इस दौरान उनके रहने और खाने के इंतजाम के लिए संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर तो अब खालसा एड इंडिया नाम के एक एनजीओ ने किसान मॉल खोल दिया है। इस मॉल की खास बात यह है कि इसमें किसानों की जरूरत का सभी सामान उपलब्ध है और वह भी बिल्कुल मुफ्त।

बताया गया है कि टिकरी बॉर्डर पर किसान मॉल ने बुधवार से सेवाएं शुरू कीं। इसमें पहले ही दिन 350 से ज्यादा लोग सामान लेने पहुंच गए। खालसा एड के हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निदेशक अमरप्रीत सिंह ने बताया कि यह मॉल हर दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुल रहा है और इसकी रैक में टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैंपू, वैसलीन, कंघे, मफ्लर, हीटिंग पैड्स, थर्मल सूट, शॉल और ब्लैंकेट सब मौजूद हैं। कहने को तो ये मॉल है, लेकिन इसकी रैक में रखे सभी आइटम मुफ्त हैं।

Delhi: Khalsa Aid has set up Kisan Mall at Tikri border to provide items of daily use for free to farmers.

“We distribute tokens to farmers with which they can procure items from here,” says Guru Charan, store manager.(24.12) pic.twitter.com/imZ0Aq1h0O

