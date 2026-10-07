IPS officers to become Technical Experts: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए अब उभरती तकनीकों, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ, कहानी कहने की कला और ChatGPT तथा जनरेटिव AI टूल्स जैसे विषयों से जुड़े पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा। इन पाठ्यक्रमों में अधिकारियों के प्रदर्शन को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा और इसका उल्लेख उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) में भी होगा।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हाल ही में भेजे गए एक संदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि यह फैसला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस निर्देश के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लगातार और उनकी भूमिका के अनुरूप क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है। इसके तहत अधिकारियों को अब हर साल iGOT पर निर्धारित पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे।

पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है

iGOT Karmayogi सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल लर्निंग और क्षमता निर्माण पोर्टल है। आईपीएस के लिए कैडर नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय ने अपने अधिकारियों के लिए कुल 24 पाठ्यक्रम चुने हैं। इन्हें अधिकारियों की सेवा अवधि के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है और प्रत्येक श्रेणी में छह-छह पाठ्यक्रम हैं।

हर श्रेणी में पहले तीन पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। इन पाठ्यक्रमों का प्रदर्शन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा और एक व्यापक मूल्यांकन का आधार भी बनेगा। यह व्यापक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य पाठ्यक्रम पूरे होने के बाद ही शुरू होगा।

पहली श्रेणी में नौ साल तक की सेवा वाले अधिकारी शामिल हैं। इसमें 2018 बैच और उसके बाद के बैचों के अधिकारी आते हैं। इनके लिए अनिवार्य पाठ्यक्रमों में उभरती तकनीकों का परिचय, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रियाएं तथा नेताओं के लिए साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ शामिल हैं।

तीन संस्थाओं ने तैयार किया है पूरी अध्ययन सामग्री

ये पाठ्यक्रम क्रमशः Wadhwani Foundation, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy और National E-Governance Division of MeitY की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। इस श्रेणी के बाकी तीन पाठ्यक्रम व्यक्तिगत वित्त, नेतृत्व के एक उपकरण के रूप में फीडबैक और अपराध स्थलों पर मोबाइल उपकरणों को संभालने से संबंधित हैं।

दूसरी श्रेणी में नौ साल से अधिक और 16 साल तक की सेवा वाले अधिकारी शामिल हैं। इसमें 2011 से 2017 बैच तक के अधिकारी आते हैं। इस श्रेणी में अधिकारियों को उभरती तकनीकों का परिचय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का परिचय और यह समझने से संबंधित पाठ्यक्रम करना होगा कि यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह कैसे लागू होती है।

इसके अलावा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपस में जुड़ी और एक-दूसरे के साथ काम करने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक आधारभूत मॉड्यूल भी होगा। अन्य पाठ्यक्रमों में टीमों का प्रबंधन और नेतृत्व, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग तथा फीडबैक में दक्षता हासिल करना शामिल है।

तीसरी श्रेणी में 16 साल से अधिक और 25 साल तक की सेवा वाले अधिकारी शामिल हैं। इसमें 2001 से 2010 बैच तक के अधिकारी आते हैं। इनके लिए उभरती तकनीकों का परिचय, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ, कहानी कहने की कला, सरकारी अधिकारियों के लिए ChatGPT और जनरेटिव AI टूल्स तथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजनाओं में बदलाव के प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

सबसे वरिष्ठ श्रेणी में 25 साल और उससे अधिक की सेवा वाले अधिकारी शामिल हैं। इसमें 2000 बैच और उससे पहले के सभी बैचों के अधिकारी आते हैं। इस श्रेणी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम काफी हद तक पिछली श्रेणी के पाठ्यक्रमों से मिलते-जुलते हैं। इसके अलावा Rashtriya Raksha University की ओर से इंटीग्रेटिव वेलनेस यानी समग्र कल्याण से संबंधित एक अतिरिक्त मॉड्यूल भी शामिल किया गया है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत का प्रमोशन रुका, जंतर-मंतर पर महिला पत्रकार से बदसलूकी से जुड़ा मामला

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार का उत्पीड़न करने के आरोपी दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) का कार्यभार फिलहाल नहीं दिया जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी आदेश में संशोधन करने का फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक