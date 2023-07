फ्रांस में PM मोदी बैस्टिल-डे परेड में होंगे गेस्ट ऑफ ऑनर, ज्ञानवापी के सांइटिफिक सर्वे को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई, जानिए आज की 5 बड़ी खबरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल-डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर बनने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। जानिए शुक्रवार की पांच बड़ी खबरें

पेरिस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

खबरों के लिहाज से शुक्रवार यानी कि आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल-डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर बनने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। जानिए शुक्रवार की पांच बड़ी खबरें- PM नरेंद्र मोदी बैस्टिल-डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के फ्रांस दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस परेड में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी हिस्सा लेने जा रही है। कार्यक्रम का आकर्षण वायुसेना का फ्लाई-पास्ट रहने वाला है। इसके अलावा फ्रांस से जो तीन राफेल विमान खरीदे गए हैं, वो भी इस परेड में करतब दिखाते दिख जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। असल में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर की सांइटिफिक जांच की जाए। अब पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया ने अपनी दलील पेश करने के लिए कुछ वक्त की मांग की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। अब आज सुनवाई के दौरान एक तरफ अंजुमन इंतजामिया अपनी दलीलें रखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव अपना पक्ष बताएंगे। NCP में दो फाड़ के बाद राहुल का कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजधानी दिल्ली में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं। अब इस बैठक की टाइमिंग मायने रखती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अजित पवार ने बड़ा खेल करते हुए एनसीपी में दो फाड़ कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद शरद पवार से मुलाकात कर अपना समर्थन भी जाहिर किया था। अब उसी कड़ी में आज राहुल की ये अहम बैठक होने जा रही है। चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन शुरू, आज होगा लॉन्च भारत का चंद्रयान 3 अब हकीकत में बदलने जा रहा है। आज दोपहर ढाई बजे श्रीरिहरिकोटा से रॉकेट अपनी उड़ान भरेगा और फिर सीधे चांद की तरफ कूच कर जाएगा। एक महीने के अंदर में ये मिशन अपने अंतिम पड़ाव में होगा और फिर इतिहास रचने के बेहद करीब। चांद पर भारत की ये तीसरी चढ़ाई होने जा रही है। साल 2008 में चंद्रयान, 2019 में चंद्रयान 2 और अब 2023 में चंद्रयान 3 के जरिए इसरो एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंडिंग की कोशिश करने वाला है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई शराब घोटाले में बुरी तरह फंस चुके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। असल में सिसोदिया की पत्नी की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है, ऐसे में उसी बात को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की जा रही है। इससे पहले हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा था, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की जा रही है।

