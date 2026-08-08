पंजाब कांग्रेस में चल रही लड़ाई हाल ही में तब तेज हो गई, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को ‘आरएसएस के चमचे’ यानी ‘आरएसएस का एजेंट’ कहा।

पंजाब कांग्रेस में पिछले कई हफ्तों से लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखे जाने के हाईकमान के फैसले के बाद शुरू हुई। हाईकमान के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने खुलकर विरोध किया है।

क्या है यह पूरा मामला?

गुरुवार को लुधियाना में ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वड़िंग के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे।

कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों द्वारा वड़िंग जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के जवाब में चन्नी और वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशु के समर्थकों ने ‘बघेल वापस जाओ’ ‘आशु जिंदाबाद’ और ‘चन्नी जिंदाबाद’ के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच ही वड़िंग ने कहा, “आरएसएस के चमचों बाहर जाओ… लुधियाना किसी आरएसएस एजेंट का नहीं है। लुधियाना पंजाबियों का है।”

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस दौरान 2022 में हुए कथित अनाज घोटाले का जिक्र किया। इस मामले में पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो ने आशु और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। वड़िंग ने कहा, “यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कुछ लोग विजिलेंस की हिरासत में थे तो मैंने ही उन्हें रोटियां खिलाई थी और आज वे मेरा विरोध कर रहे हैं, कार्यक्रम में रुकावट डाल रहे हैं।”

आशु तब एक साल से अधिक वक्त तक जेल में रहे थे। बाद में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था।

2024 में वड़िंग को दिया था कांग्रेस ने टिकट

वड़िंग और भारत भूषण आशु के बीच सियासी लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी। तब कांग्रेस ने वड़िंग को लुधियाना से उम्मीदवार बनाया था जबकि आशु भी यहां से टिकट चाहते थे। आशु दो बार लुधियाना पश्चिम सीट से विधायक रहने के साथ ही पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे हैं।

क्या बोले आशु?

आशु कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएसएस एजेंट कहे जाने के लिए वड़िंग की आलोचना की है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आशु ने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें आरएसएस का एंगल कहां से आ रहा है। किसी को थोड़ी जांच-पड़ताल करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या मैं कभी किसी बीजेपी या आरएसएस नेता से मिला था… अगर मैं कई अन्य लोगों की तरह बीजेपी में शामिल हो जाता तो कोई मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करता लेकिन मैंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। मैंने तो 2024 के लोकसभा चुनावों में लुधियाना से वड़िंग की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया था।”

लुधियाना में तीन बार पार्षद रहीं आशु की पत्नी ममता ने राजा की टिप्पणियों को लेकर उन पर हमला किया और कहा कि क्या कांग्रेस के कई जीते हुए पार्षद और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग इसलिए आरएसएस के एजेंट बन गए कि उन्होंने ‘आशु जिंदाबाद’ के नारे लगाए। ममता ने कहा कि लुधियाना के सांसद वड़िंग ने क्या कभी शहर या पंजाब के मुद्दों पर बात की है?

वड़िंग बोले- कार्यक्रम में आरएसएस के लोग थे

आरएसएस एजेंट वाली टिप्पणी से क्या मतलब है?, इस बारे में वड़िंग ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “कार्यक्रम में 10 से 12 लोग ऐसे थे जिन पर उन्हें आरएसएस से जुड़े होने का संदेह है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया खासकर किसी कांग्रेस पार्षद या आशु के समर्थकों का लेकिन निश्चित रूप से वहां आरएसएस के लोग थे जिन्हें हम पहचान सकते हैं।”

लुधियाना से सांसद वड़िंग ने कहा कि उनके करीबी लोगों ने बताया कि कार्यक्रम में आरएसएस के कुछ लोग मौजूद थे। लुधियाना में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वड़िंग की टिप्पणियों से उन्हें ठेस पहुंची है।

लुधियाना दक्षिण सीट के कांग्रेस प्रभारी ईश्वरजोत सिंह चीमा ने कहा कि वड़िंग को यह पता होना चाहिए कि आशु कांग्रेस में कोई बाहरी नहीं हैं लेकिन जब उन्होंने हमें आरएसएस के चमचे कहा तो हमें बहुत बुरा लगा।

चीमा ने कहा कि वड़िंग हम सबको जानते हैं और हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए प्रचार किया था। कांग्रेस नेता और पूर्व आईएएस अफसर कुलदीप सिंह वैद्य ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के सामने यह सब हुआ।

आरएसएस को दोष देना पुरानी आदत

इस मामले में पंजाब आरएसएस की सामाजिक सद्भाव शाखा के संयोजक यश गिरी कहते हैं कि हर किसी गलत घटना के लिए आरएसएस को दोष देना एक पुरानी आदत बन गई है। उन्होंने पूछा, “पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर उन्हें पता था कि आरएसएस के लोग उनकी पार्टी में हैं तो उन्हें टिकट क्यों दिए गए और पार्षद, विधायक और मंत्री क्यों बनाया गया?”

बीजेपी प्रवक्ता बोले- हमारी पार्टी में स्वागत है

पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने कहा, “अगर वड़िंग को अपने ही आदमियों के चेहरों में आरएसएस की झलक दिख रही है तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी से वाकई डरे हुए हैं। यह उनकी पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम था और उनके चुने हुए पार्षद भी मौजूद थे। अगर वड़िंग को लगता है कि उनके आदमी हमारे लिए बेहतर काम कर सकते हैं और हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है।”

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पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक आमने-सामने आ गए। संगरूर में हुई बैठक में दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पटियाला में हालात हाथापाई तक पहुंच गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।