प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मेजबानी करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक के रिश्तों को और मजबूत करना है। भारत की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान मैक्रों गुरुवार को दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं की बैठक के बाद रक्षा, व्यापार, कौशल विकास, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में करीब एक दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मुंबई में दोनों नेता ‘भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष’ की संयुक्त रूप से शुरुआत करेंगे, जिसे 2026 तक दोनों देशों में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम मंगलवार शाम Gateway of India पर आयोजित होगा।

पिछले हफ्ते भारत सरकार ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंगलवार को बेंगलुरु में भारत और फ्रांस के बीच छठी वार्षिक रक्षा वार्ता भी होगी। इसमें रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 साल के लिए बढ़ाने की संभावना है।

2024 में मंजूर किए गए बड़े रक्षा औद्योगिक रोडमैप के तहत, भारत और फ्रांस हवाई (एयरफोर्स से जुड़े उपकरण) और समुद्री (नौसेना से जुड़े संसाधन) क्षेत्रों में और ज्यादा सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं।

दोनों नेता रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा की स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करेंगे। इस क्षेत्र में भारत, फ्रांस को एक जरूरी और भरोसेमंद साझेदार मानता है।

क्वाड सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता के बीच, हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति रखने वाले फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी और भी ज्यादा अहम हो गई है।

भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, दोनों नेता तीन साल पहले तय किए गए ‘होराइजन 2047’ रोडमैप के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। यह रोडमैप अगले 25 सालों के लिए भारत और फ्रांस के रिश्तों की दिशा तय करता है।

भारत में होने वाले AI शिखर सम्मेलन में Emmanuel Macron की भागीदारी खास है, क्योंकि पिछले साल फ्रांस में उन्होंने पीएम मोदी के साथ इसी शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की थी। तब दोनों नेताओं ने कहा था कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए अच्छे और सकारात्मक नतीजे लाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

अब उम्मीद है कि दोनों नेता भारत-फ्रांस AI रोडमैप की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। यह रोडमैप सुरक्षित, खुली, भरोसेमंद और विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर आधारित है। इसे पिछले साल मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान शुरू किया गया था।

